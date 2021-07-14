سیاست خارجی با توجه به راهبرد امنیتی به روزرسانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «اولگ گاوریلوف» معاون رئیس دپارتمان مطبوعات و اطلاعات وزارت خارجه روسیه در جمع سناتورهای این کشور گفت که ملاک های تعیین شده در راهبرد بازبینی شده امنیت ملی روسیه هنگام به روز رسانی مفهوم سیاست خارجی کشور، در نظر گرفته خواهند شد.

وی در جلسه کمیسیون موقت شورای اتحاد برای محافظت از تمامیت ارضی کشور و جلوگیری از دخالت در امور داخلی روسیه گفت: کار بر روی به روز رسانی مفهوم سیاست خارجی از قبل شروع شده است. در حال حاضر نمی توانم به شما چارچوب زمانی دقیقی ارائه کنم، اما این مسئله ای مربوط به آینده ای قابل پیش بینی است.

صحبت های وی اشاره دارد به اینکه سند بازبینی شده «تداوم استقلال، خطوط سیر متعدد و عمل گرایی را به عنوان زیربناهای سیاست خارجی روسیه، حفظ خواهد کرد».

وی در ادامه افزود: به طور مهم، روسیه درها را برای تعامل با تمام کشورها و گروه هایشان باز می گذارد.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در سوم جولای ۲۰۲۱ فرمانی را مبنی بر تایید راهبرد جدید امنیت ملی روسیه امضا کرد. راهبرد جدید جایگزین نسخه قدیمی آنکه در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۵ تدوین شده بود، شد.