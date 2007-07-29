طرح جامع فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تدوین شد

مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین طرح جامع فرهنگی برای فعالیت های نیمسال آتی تحصیلی این دانشگاه خبر داد و گفت : طرح جامع فرهنگی دانشگاه توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی به شورای فرهنگی دانشگاه ارائه شده است.

دکتر زهرا کاشانیها افزود: طرح جامع فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شامل نشست ها، سمینارها، برنامه های کانونهای فرهنگی هنری، نشریات دانشجویی و کارگاه های آموزشی از سه هفته گذشته به شورای فرهنگی دانشگاه ارائه شده است و هفته آتی در این شورا تصویب می شود.

وی طرح جامع فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را شامل محورهای دینی، اجتماعی، سیاسی، علمی، هنری و ... دانست و افزود : اردوهای دانشجویی و اردوهای علمی فرهنگی در برنامه فرهنگی سال آتی دانشگاه به طور خاص دیده شده اند، به این ترتیب اردوهای دانشجویی از سال آتی به طور منسجم تر برنامه ریزی و ساماندهی می شوند.