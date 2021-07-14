ابتلای ۳۴۷ لرستانی به کرونا/ فوت ۲ بیمار

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز چهار شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۹۳ هزار و ۶۱۶ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۳۸۹ هزار و ۱۴۷ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۱۲۵ هزار و ۱۵۶ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۶۳ هزار و ۹۹۰ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۹۴۸ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۴۴۵ مورد عنوان کرد.

بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۱۲۴ هزار و ۸۰۹ مورد، تعداد بستری‌ها ۴۳۷ نفر و فوتی‌ها نیز یک‌هزار و ۹۴۶ مورد بوده است.