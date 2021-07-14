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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۷

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

ابتلای ۳۴۷ لرستانی به کرونا/ فوت ۲ بیمار

ابتلای ۳۴۷ لرستانی به کرونا/ فوت ۲ بیمار

خرم‌آباد- دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به ابتلای ۳۴۷ نفر به کرونا و فوت دو نفر گفت: در حال حاضر ۴۴۵ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز چهار شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۹۳ هزار و ۶۱۶ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۳۸۹ هزار و ۱۴۷ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۱۲۵ هزار و ۱۵۶ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۶۳ هزار و ۹۹۰ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۹۴۸ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۴۴۵ مورد عنوان کرد.

بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۱۲۴ هزار و ۸۰۹ مورد، تعداد بستری‌ها ۴۳۷ نفر و فوتی‌ها نیز یک‌هزار و ۹۴۶ مورد بوده است.

کد مطلب 5257815

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