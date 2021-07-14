شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس ترکی معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور که به استان خوزستان سفر کرده عصر روز گذشته در شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان حضور یافت و از مراحل تولید محصول این مجتمع بازدید کرد.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور همچنین در آئین جشن آغاز صادرات محصولات پتروشیمی مسجد سلیمان با بیان اینکه «دستگاه قضائی در راستای تحقق اهداف و چشم اندازهای تعیین شده بر اساس شعار امسال، از صنایع مولد حمایت می کند»، خاطرنشان کرد: در ۲ سال گذشته، با تلاش قوه قضائیه، بیش از ۲ هزار کارگاه تولیدی که دچار چالش شده بودند؛ مجدداً به چرخه تولید بازگشتند.

ترکی با تأکید بر اینکه راه پیشرفت و توسعه کشور از مسیر تولید و اشتغال می‌گذرد افزود: بر همین اساس، در دستگاه قضائی وظیفه داریم تا از صنایع و فعالیت‌های تولیدی حمایت کنیم.

وی با اشاره به نام‌گذاری شعار سال‌های اخیر از سوی مقام معظم رهبری با محوریت حمایت از فعالیت‌های اقتصادی بیان داشت: فعالیت اقتصادی مفید باید دارای کار عالمانه و مجاهدانه باشد. به‌کارگیری فناوری‌های جدید و کارآمد و فعالیت خستگی‌ناپذیر در این حوزه، کار عالمانه و مجاهدانه محسوب می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور بهره‌برداری از پتروشیمی مسجدسلیمان را مصداق این کار عالمانه و مجاهدانه در حوزه اقتصادی عنوان کرد و گفت: استان خوزستان شایسته اقدامات ارزشمندی مانند احداث پتروشیمی مسجدسلیمان است که باعث کاهش محرومیت‌ها و رشد اقتصادی خواهد شد.

وی بهره‌وری بیشتر از پتروشیمی مسجدسلیمان را منوط به ایجاد صنایع پایین‌دستی آن عنوان کرد و گفت: در این زمینه حمایت‌های لازم از سوی سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دستگاه قضائی انجام خواهد شد.

ترکی ادامه داد: صادرات محصولات تولیدی پتروشیمی مسجدسلیمان ابتدای راه در این حوزه محسوب می‌شود و حتماً باید زمینه لازم برای تولید محصول بر اساس ظرفیت اسمی خطوط تولید فراهم شود.

معاون نظارت و بازرسی تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به اختلافات پیش‌آمده بین سرمایه‌گذار بخش خصوصی و صندوق بازنشستگی کشور در زمینه راه‌اندازی این پروژه افزود: پتروشیمی مسجدسلیمان با ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری، علیرغم فراز و نشیب‌های پیش‌آمده در مدت زمان مناسبی احداث و شروع به کار کرده است.

وی به اشتغال مستقیم یک هزار و ۵۰۰ نفر در این پتروشیمی اشاره کرد و گفت: قطعاً ایجاد زنجیره ارزش‌افزوده و صنایع پایین‌دستی این پتروشیمی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری منجر شود.

ترکی تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در جهت رفع اختلافات سرمایه‌گذار بخش خصوصی و همچنین صندوق بازنشستگی کشور تلاش خواهد کرد.

معاون نظارت و بازرسی تولیدی سازمان بازرسی کل کشور همچنین بر ضرورت توجه پتروشیمی مسجدسلیمان به موضوع مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: محرومیت‌زدایی و توجه به رشد و شکوفایی استعداد جامعه پیرامون این صنعت همواره باید موردتوجه قرار گیرد تا باعث کاهش محرومیت‌های موجود شود.

بر اساس این گزارش صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۹۵ اکثر سهام این مجتمع را خریداری کرده بود، اما به علت برخی مشکلات این مجتمع به بهره‌برداری نرسید که با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع این کارخانه از تاریخ ششم خردادماه سال جاری افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید و اکنون با حضور معاون امور تولیدی سازمان بازرسی اولین محصول صادراتی این واحد تولیدی بارگیری و برای صادرات به بندر ارسال شد.

در جریان بازدید از شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان، علی یوسف نژاد «سرپرست بازرسی امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «معاون بازرس کل» و «سربازرس صندوق بازنشستگی کشوری» سازمان بازرسی کل کشور نیز ترکی را همراهی کردند.

مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان در محدوده ۱۳۰ کیلومتری شمال شرقی اهواز، ۳۰ کیلومتری شمال غربی شهر مسجدسلیمان و ۱۱.۵ کیلومتری جنوب رودخانه کارون قرار دارد. در حال حاضر ۱۶۰۰ نفر در این واحد تولیدی مشغول بکار هستند.

از نظر موقعیت جغرافیایی، این مجتمع پتروشیمی از طریق بندر امام خمینی (ره) در جنوب خوزستان به آب‌های آزاد بین‌المللی و از طریق راه‌آهن سراسری به ترکیه، اروپا و آسیای مرکزی دسترسی دارد.

گفتنی است معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی که روز گذشته در رأس هیأتی از سازمان بازرسی کل کشور به استان خوزستان سفر کرده قرار است امروز موضوع ترخیص کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی از بندر و گمرک امام خمینی (ره) را با حضور مسئولان ذی‌ربط پیگیری کند.