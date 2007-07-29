به گزارش خبرنگار مهر، شماره مردادماه ماهنامه بازیگری و فرهنگی هنری "نقش آفرینان" با یادداشت هیئت تحریریه آغاز می شود و در ادامه اخبار بازیگران سینمای ایران و جهان منعکس شده است.

پرونده فیلم "روز سوم" اختصاص یافته به گفتگو با محمدحسین لطیفی، پوریا پورسرخ، حامد بهداد، برزو ارجمند، مهدی صبایی، مجید یاسر و نگاهی به بازیگری در این فیلم. معرفی فیلم های اکران جهان، مطلبی درباره فیلم "سیزده یار اوشن"، حرف های عبدالرضا اکبری درباره چگونه بازیگر شدن و معرفی کتاب "صدا و بیان برای بازیگر" نوشته داود دانشور در ادامه آمده است.

انجمن آکتورهای سینماگراف دولت فخیمه ایران، "رئیس" مسعود کیمیایی و هشت بازیگر برجسته آن، یادداشتی بر "رئیس" به قلم فریدون جیرانی و یادداشتی بر یادداشت جیرانی، مطلبی درباره آلن دلون قاتل دوست داشتنی، شمایل ماندگار گلاب آدینه در فیلم هایش، امیر آقایی مهمان صفحه "نقاب"، گفتگویی کوتاه با جمشید مشایخی، ادراکات فراحسی بازیگران متولد مرداد، چهره و خط شناسی داریوش ارجمند، معرفی نمایش های روی صحنه، بانوان برجسته تئاتر و ... به کار این شماره پایان می دهد.

سی و چهارمین شماره ماهنامه سینمایی "نقش آفرینان" ویژه مردادماه 86 به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شکوه جیرودی و سردبیری رامین پرچمی در 68 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.