پیگیری تمهیدات جامع پزشکی برای کاروان اعزامی به المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، دکتر غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: در ادامه فعالیت فدراسیون پزشکی ورزشی برای آماده سازی کاروان اعزامی به المپیک و در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی، کار انجام تستPCR از نفرات اعزامی در حال پیگیری است و امروز نیز از ملی پوشان چند رشته اعزامی تست گرفته می شود.

وی افزود: همان طور که پیشتر عنوان کردیم، علاوه بر ارائه گسترده خدمات به ورزشکاران کشورمان پیش از اعزام به بازی های المپیک، در خلال بازی ها نیز خدمات لازم به این عزیزان ارائه می‌شود. در این راستا بلافاصله پس از اعزام نخستین گروه کادر فدراسیون به دهکده بازی ها، مانند دوره های گذشته بازی های المپیک و آسیایی، فدراسیون پزشکی ورزشی اقدام به راه اندازی کلینیک اختصاصی پزشکی ورزشی برای ورزشکاران کشورمان خواهد کرد.

دکتر نوروزی گفت: به همین منظور تجهیزات پزشکی ضروری و مورد نیاز تهیه شده و به همراه نخستین گروه پزشکی به توکیو ارسال می شود.

وی افزود: بدیهی است میزبان بازی ها تدابیر لازم پزشکی و بهداشتی را در این خصوص اندیشیده است اما به سبب رفاه حال اعضای کاروان، ما کلینیک اختصاصی شبانه روزی در محل دهکده بازی ها راه اندازی می کنیم و همزمان با برگزاری رویداد، به فراخور نیاز پوشش پزشکی لازم برای ورزشکارانمان نیز به عمل می آید.

یادآور می شود، گروه نخست پزشکی به سرپرستی دکتر سید اشکان اردیبهشت، دبیر فدراسیون و با همراهی دکتر امیر عباس لشگری و دکتر افشین رهبری پنجشنبه شب ۲۴ تیرماه و گروه دوم به سرپرستی دکتر غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون با همراهی دکتر رضا سعیدی و حمیدرضا یاوری ۵ مردادماه عازم توکیو می شوند.