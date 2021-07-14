جهش آمار فوتی های کرونا در قم طی دو هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک محبی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان قم با اشاره به روند افزایش کرونا در استان قم گفت: از روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه وارد شرایط قرمز کرونایی شدیم.
رئیس مرکز بهداشت قم ادامه داد: با توجه به روند افزایشی بستریها و بیماران بدحال در بیمارستانها به نظر میرسد طی روزهای آینده فوتیهای کرونا افزایش چشمگیری داشته باشد و دو هفته بسیار بحرانی را تجربه خواهیم کرد.
وی افزود: بیتوجهی به پروتکلها و عادی انگاری کرونا توسط مردم، وضعیت را روز به روز وخیمتر میکند.
سیامک محبی تصریح کرد: با توجه به روند افزایشی بستریها طی هفته جاری خدمات کرونایی به پنج بیمارستان افزایش پیدا کرده است.
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