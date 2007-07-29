تیم فوتبال سپاهان حریف ترکیه ای را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، این سومین و آخرین بازی تدارکاتی تیم فوتبال سپاهان در مدت اقامت 10 روزه در کشور ترکیه بود که در نهایت به برتری 3 بریک این تیم انجامید.

در این بازی برای سپاهان عبدالوهاب ابوالهیل (5)، جلال علیمحمدی (43) و محسن حمیدی (75) گلزنی کردند. تنها گل تیم ترکیه ای که در لیگ دسته دوم این کشور حضور دارد نیز در دقیقه 70 بازی به ثمر رسید.

تیم فوتبال سپاهان پیش از این دو بازی تدارکاتی در اردوی ترکیه برگزار کرده بود که به برتری 2 بریک این تیم مقابل کاروان آذربایجان و شکست 4 بریک رکار پاداز تاجیکستان انجامید .

تیم فوتبال سپاهان امشب از ترکیه به اصفهان بازمی گردد و تمرینات خود را از روز چهارشنبه در این شهر دنبال خواهد کرد.