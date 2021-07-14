به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در موضوع هدف‌گذاری برای واکسیناسیون، علاوه بر افراد بالای ۶۰ سال و کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای داشتند، آنهایی که کسب و کار و ارتباطات زیادی با مردم دارند هم اضافه شده‌اند.

واعظی تاکید کرد: در موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها ما نیاز داریم سرعت بیشتری را در بحث واکسیناسیون به خرج دهیم. خوشبختانه فردا صبح یک محموله دیگری از واکسن می‌رسد و حدود نزدیک ۳ میلیون دوز آسترازنکا از ژاپن می‌آید. هفته‌ای یک و نیم میلیون دوز واکسن از یک کشور دیگری وارد خواهد شد. کارهای مربوط به واکسن‌های داخلی هم به خوبی پیش می‌رود

وی افزود: من فکر می‌کنم اگر اتفاقی مثل ۳ هفته قبل نیفتد، ما می‌توانیم با همان برنامه ریزی اقدامات خود در زمینه واکسیناسیون را انجام دهیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور عنوان کرد: چیزی که برای این دولت و همه مهم است این است که ما به نحو احسن مذاکره کنیم تا هم تحریم برداشته شود و هم به حقوقی که متعلق به مردم ایران است دستیابی پیدا کنیم. مذاکراتی که در این ۶ دور انجام شده، بسیار خوب بوده است.

واعظی اضافه کرد: روی آنچه مربوط به مسائل موضوعی، اقتصادی و تحریم ها بوده توافق شده است و قبلا هم عرض کردم اینهایی که توافق کردیم، زمانی عملیاتی می شود که هر دو طرف به تمام اهداف و خواسته های خود برسند. یعنی یا همه اینها با هم انجام، موافقت و عملیاتی می‌شوند یا هیچ‌کدام نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه آخر دولت ما است به نظر می رسد دو سه مورد باقی مانده و در ابتدای دولت آقای رئیسی محقق شود.‌ برای دولت ما فرقی نمی کند، دولت ما می خواهد این تحریم زودتر برداشته شود. اگر امروز هم برداشته شود مواهب آن به دولت سیزدهم می رسد. یکی دو هفته این طرف و آن طرف فرقی نمی کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه به عنوان دولت دوازدهم از حالا تا روزی که هستیم یعنی ۱۲ مرداد، همه تلاش خود را می کنیم تا کار رفع تحریم‌ها یا مذاکرات وین، در راستای خود انجام شود، گفت: وقتی هم دوره دولت فعلی تمام شد اگر باز هم افرادی که در مسئولیت نیستند نیاز باشد که تجربیات خود را در اختیار قرار دهند، این کار را خواهند کرد.

واعظی با تاکید بر اینکه ما دولت سیزدهم را ادامه دولت دوازدهم می دانیم، تصریح کرد: ما فکر نمی کنیم دولت دیگری آمده است. در ارتباط با انتقال اطلاعات و قدرت و گزارش به دولت بعدی هر آنچه برای دولت خود می‌خواستیم برای دولت سیزدهم انجام دادیم.

وی افزود: ما اعتقاد داریم دولت ما باید بلوغ خود را نشان دهد. وقتی مردم، رئیس جمهور و دولت را انتخاب می کنند باید با تمام وجود کمک کنیم دولت بعدی موفق باشد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به مواضع جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بیان کرد: بالاخره آقای بورل مانند هر دیپلمات و سیاستمدار دیگری در دنیا، وقتی اظهار نظر می‌کند مقداری از آن سیاست داخلی و مقداری سیاست خارجی است. ما هم همین طور هستیم.

واعظی تاکید کرد: آن چیزی از مواضع وی برای ما قابل قبول است که بیشتر با رفتار، عمل و مکاتبات خود نشان دادند. تا این لحظه تلاش او بر این بوده است که همکاری میان ایران و اروپا بهتر انجام گیرد.

وی در پایان افزود: طبیعی است که میان ما و بسیاری از کشورهای جهان و اتحادیه اروپا اختلاف نظر وجود داشته باشد و اینطور نیست که روی همه مواضع اشتراک و اتفاق نظر داشته باشیم. ما با کشورهای دوست هم اشتراک نظر داریم و هم اختلاف نظر و طبیعی است روی اشتراکات همراهی و روی اختلافات مذاکره می کنیم تا برطرف شود.