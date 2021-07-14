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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۸

همزمان با هفته بهزیستی؛

۱۳۸ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی ایلام افتتاح شد

۱۳۸ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی ایلام افتتاح شد

ایلام-همزمان با دومین روز از گرامیداشت هفته بهزیستی، ۱۳۸ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی ایلام افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه همزمان با دومین روز از گرامیداشت هفته بهزیستی ۲ هزار و ۷۵ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی روز چهارشنبه به صورت ویدئو کنفرانس به افراد دارای معلولیت و مددجویان بهزیستی کشور واگذار که از این تعداد ۱۳۸ واحد متعلق به مددجویان استان ایلام است.

این آیین به صورت نمادین در روستای سرطاف شهر ایلام برگزار و واحد مسکونی خانواده دارای دو عضو معلول افتتاح شد.

مدیر کل بهزیستی ایلام در این خصوص گفت: این واحدهای مسکونی در ۱۲ شهرستان اعم از مناطق شهری و روستایی احداث شده است.

زهرا همتی افزود: برای ساخت این واحدها در مجموع بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال هزینه که به صورت کمک بلاعوض و تسهیلات به این مددجویان پرداخت شده است.

به گفته وی، این واحدهای مسکونی با مشارکت بنیاد مسکن و مستضعفان تکمیل شده و هزینه انشعاب و صدور پروانه ساخت آنها به صورت رایگان بوده است.

۲۲ لغایت ۲۸ تیرماه چهل و یکمین سالگرد بزرگداشت تاسیس سازمان بهزیستی با شعار بهزیستی در گام دوم: هوشمند سازی، محله محوری، سلامت اجتماعی در خانواده نامگذاری شده است.

بیش از ۴۲ هزار نفر در ایلام از خدمات بهزیستی برخوردارند.

کد مطلب 5257845

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