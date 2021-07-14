۱۳۸ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه همزمان با دومین روز از گرامیداشت هفته بهزیستی ۲ هزار و ۷۵ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی روز چهارشنبه به صورت ویدئو کنفرانس به افراد دارای معلولیت و مددجویان بهزیستی کشور واگذار که از این تعداد ۱۳۸ واحد متعلق به مددجویان استان ایلام است.

این آیین به صورت نمادین در روستای سرطاف شهر ایلام برگزار و واحد مسکونی خانواده دارای دو عضو معلول افتتاح شد.

مدیر کل بهزیستی ایلام در این خصوص گفت: این واحدهای مسکونی در ۱۲ شهرستان اعم از مناطق شهری و روستایی احداث شده است.

زهرا همتی افزود: برای ساخت این واحدها در مجموع بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال هزینه که به صورت کمک بلاعوض و تسهیلات به این مددجویان پرداخت شده است.

به گفته وی، این واحدهای مسکونی با مشارکت بنیاد مسکن و مستضعفان تکمیل شده و هزینه انشعاب و صدور پروانه ساخت آنها به صورت رایگان بوده است.

۲۲ لغایت ۲۸ تیرماه چهل و یکمین سالگرد بزرگداشت تاسیس سازمان بهزیستی با شعار بهزیستی در گام دوم: هوشمند سازی، محله محوری، سلامت اجتماعی در خانواده نامگذاری شده است.

بیش از ۴۲ هزار نفر در ایلام از خدمات بهزیستی برخوردارند.