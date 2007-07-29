لی لی سازگار در گفتگو با خبرنگار مهر از تجدید چاپ دو کتاب خود خبر داد و گفت: اثر بزرگ سیاسی‌ای را سالها پیش با عنوان "از ماکیاولی تا هیتلر" ترجمه کردم که این کتاب به هیتلر و اندیشه ای او ختم می شد و اندیشه های معاصر در آن گنجانده نشده بود. حال این کتاب در حال تجدید نظر است چون ناشر فرانسوی آن سه فصل به آن اضافه کرده که مربوط به آرای اندیشمندان معاصرشامل جان راولز، هابرماس و فردریش هایک است.

این سه اندیشمند در اندیشه های معاصر بسیار اثر گذار بوده اند بنا براین این سه فصل را ترجمه و با عنوان جدید "از ماکیاولی تا امروز" در اختیار نشر مرکز دانشگاهی قرار دادم که امیدوارم هرچه زودتر این کتاب تجدید چاپ شود و در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه این کتاب به عنوان یک کتاب درسی است عنوان کرد: این کتاب مخاطبان عام هم دارد چون 19 اثر مهم سیاسی را مورد بررسی قرار داده که اولین آن کتاب "شهریار" ماکیاولی است که با بررسی اندیشه های هر یک به اثر گذاری این اندیشه ها در تمام دوره ها پرداخته است.

کتاب" از ماکیاولی تا امروز" در بیش از 500 صفحه ، از سوی مرکز نشر دانشگاهی تجدید چاپ خواهد شد.

همچنین کتاب "روشهای تحقیق در علوم سیاسی" نیز که توسط کارول مانهایم و ریچاردریک نوشته شده و به چند زبان ترجمه شده هم اکنون از سوی این مترجم در دست تجدید چاپ است. البته فصلی به این کتاب در خصوص جستجوهای اینترنتی اضافه شده است که برای دانشجویان حائز اهمیت است.

این مترجم بر لزوم تجدید نظر و چاپ در برخی کتب دانشگاهی تاکید کرد و گفت: گاه برخی از کتابهای حوزه علوم انسانی حدود 15 یا 20 سال پیش نوشته شده وهمچنان تدریس می شوند. این در حالی است که در رشته علوم انسانی تحولات زیادی رخ می‌دهد. کتاب "حکومت؛ مقدمه ای بر علم سیاست" اکنون نایاب شده است ولی پیشنهاد تجدید نظر در آن را از مرکز نشرنپذیرفتم چون تمام موضوعات این کتاب در خصوص سیاستهای مطرح روز است و این کتاب در آمریکا هر سال تجدید نظرمی‌شود. این کتاب می‌بایست در ایران هم هر سال تجدید نظر می شد.

مترجم کتاب "سنت روشنفکری در غرب" در پایان سخنانش تصریح کرد: دانشجویان ما نیاز به اطلاعات روز دارند و این دینی است که نویسندگان، مترجمان و ناشران این حوزه نسبت به دانشجویان دارند.