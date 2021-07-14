هیچ شکایتی طی انتخابات ریاست جمهوری در خراسان شمالی به ثبت نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین عابدی مقدم صبح چهار شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: خراسان شمالی دومین استان کشور در میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری با ۶۴ درصد مشارکت سال جاری بود که ۷۵ درصد آنان به رئیس جمهور منتخب رأی دادند.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان شمالی ادامه داد: بجنورد با ۵۶ درصد مشارکت دومین مرکز استان کشور در میزان مشارکت بود.

وی با اشاره به هجمه سنگین دشمن برای عدم حضور مردم در انتخابات، افزود: مشکلات معیشتی و کرونا برای تمام مردم کشور بود اما شهروندان خراسان شمالی حماسه آفریدند.

عابدی مقدم تصریح کرد: در انتخابات ریاست جمهوری حتی یک مورد شکایت در استان به ثبت نرسید.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان شمالی رتبه اول حضور در انتخابات را متعلق به گرمه با ۷۴ درصد و رتبه آخر را مربوط به بجنورد با ۵۶ درصد عنوان کرد.

وی افزود: طبق بازرسی‌ها و بررسی‌های انجام شده تمام مشکلات و ضعف‌های انتخابات احصا شده است.

عابدی مقدم در انتها با اشاره به برگشت ۲ هزار واکسن کرونا مختص اعضای هیأت اجرایی و هیأت نظارت، گفت: این واکسن‌ها روز قبل از انتخابات به استان رسید لذا تزریق آن با توجه به احتمال ایجاد تب بین افراد، مقدور نبود؛ پس از انتخابات نیز شورای نگهبان اعلام کرد واکسن‌ها باید طبق اولویت سن تزریق شود.