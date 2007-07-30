وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با مهر گفت: هر یک از بانک‌های موجود در کشور می توانند یک بانک قرض الحسنه داشته باشند، به عبارت دیگر فعالیت قرض الحسنه خود را از دیگر فعالیت‌های سپرده گذاری و سرمایه گذاری جدا کنند.

داوود دانش جعفری افزود: در عین حال بانک‌های قرض الحسنه جدید هم از طریق تقاضای صندوق‌های قرض الحسنه یا اشخاص حقیقی درخواست دهنده می توانند ایجاد شوند.

وی با تاکید بر اینکه همین منابع قرض الحسنه موجود در بانک‌ها با این طرح تجدید سازمان داده می شوند، تصریح کرد: در قدم اول هدف از ایجاد بانک قرض الحسنه زیاد شدن منابع قرض الحسنه نیست.

اهداف تشکیل بانک قرض الحسنه

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان اهداف تشکیل بانک قرض الحسنه گفت: هدف از تشکیل بانک فوق این است که همان منابعی که در اختیار بانک‌ها به عنوان قرض الحسنه قرار می گیرد، در جهت خود در ساختار حقوقی مستقل مورد استفاده قرار گیرد و این منابع قرض الحسنه با منابع دیگری که در اختیار بانک‌ها است، متمایز شود.

صدور مجوز تشکیل بانک قرض الحسنه

وی از احتمال تشکیل یک بانک جداگانه با عنوان بانک قرض الحسنه خبرداد و تصریح کرد: یکی از مجوزهایی که از این پس توسط بانک مرکزی صادر خواهد شد، مجوز تشکیل بانک قرض الحسنه خواهد بود.

دانش جعفری ادامه داد: اما شکل کار این گونه است که بانک‌های موجود به دو نوع بانک صرفا " سرمایه گذاری" و " قرض الحسنه" تبدیل خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه تسهیلات بانک قرض الحسنه صرفا به صورت قرض الحسنه خواهد بود، افزود: نحوه استفاده از منابع قرض الحسنه نیز انواع مختلفی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط حساب های قرض الحسنه، اظهارداشت: مهمترین شرط این است که فرد استفاده کننده از این تسهیلات سودی به بانک پرداخت نمی کند و فقط کارمزد آن توسط بانک دریافت می شود و فردی که این منابع را در اختیار بانک قرار داده است نیز هیچ انتظاری از قبیل دریافت سود همچون سپرده‌های یک ساله یا 6 ماهه از بانک ندارد.

وی خاطرنشان کرد: این منابع جمع آوری شده می تواند برای منظورهای مختلفی از جمله سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، ازدواج، نیازهای روزمره و غیره مورد استفاده قرار گیرد.