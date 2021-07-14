پکن به حاکمیت افغانستان احترام می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «وانگ یی» وزیر خارجه چین با تاکید بر اینکه طالبان به عنوان یک نیروی مهم نظامی افغانستان باید مسئولیت خود در برابر کشور و ملت را بشناسد، گفت: این گروه همچنین باید ارتباطاتش با گروههای تروریستی را قطع کند و با مسئولیت پذیری به جریان اصلی سیاسی افغانستان بازگردد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حمایت کشورش از اصل حاکمیت افغانستان و هدایت توسط مردم افغانستان و ایجاد ساختار سیاسی مورد حمایت مردم افغانستان گفت: چین به عنوان کشور همسایه همواره به حق حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته و به طور همه جانبه بر سیاست دوستانه با مردم آن کشور و اصل عدم دخالت در امور داخلی پایبند بوده است.

وزیر خارجه چین همچنین بر سه نکته مهم از جمله جلوگیری از بروز جنگ داخلی همه جانبه، ازسرگیری هرچه سریع تر مذاکرات داخلی و جلوگیری از گسترش نفوذ نیروهای تروریستی در افغانستان تاکید کرد.