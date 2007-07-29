به گزارش خبرنگار مهر، یونایتدپرس اینترنشنال به نقل از ورایتی اعلام کرد موفقیت فیلم هایی مانند "سیریانا" و "هتل رواندا" استودیوها را ترغیب کرد بیش از پیش به تولید پروژه هایی که درباره جنگ عراق و دیگر تقابلات در خاورمیانه است، توجه نشان دهند.





مریل استریپ در صحنه‌ای از فیلم "اجرا"

به عنوان مثال نیولاین به زودی فیلم "اجرا" را به بازار می فرستد که فیلمی درباره نحوه برخورد آمریکا با مظنونان حملات ترورریستی است. این فیلم را گاوین هود کارگردانی کرده و در آن ریس ویترسپون، جیک جیلنهال، مریل استریپ، آلن آرکین و پیتر سارسگارد نقش آفرینی می کنند.یونیورسال، یونایتد آرتیستز و پارامونت ونتیج نیز روی پروژه هایی مشابه مانند اوضاع بغداد پس از سقوط صدام و تاثیرات جنگ بر سربازان و خانواده های آنها کار می کنند. اما به نظر می رسد صرفا ساخت یک فیلم خوب، حتی با حضور انبوه ستاره ها کافی نیست."یک قلب توانا" با بازی آنجلینا جولی یک برنده احتمالی به نظر می رسید، اما فروش خوبی نداشت. مدیران اجرایی استودیو در مورد این فیلم به اشتباهات خود در زمینه بازاریابی اذعان کردند، از جمله تاکید بیش از حد بر حضور آنجلینا جولی و اصرار بر اینکه فیلم را به طور گسترده به نمایش درآورند.استودیوهای دیگر که نمی خواهند اشتباهات گذشته را تکرار کنند، می کوشند کاری کنند بودجه این فیلم ها از 30 میلیون دلار بیشتر نشود و با انتخاب مناسبترین زمان، نمایش این فیلم ها با فیلم های دیگر که مستعد فروش هستند تداخل نداشته باشد. قرار است بسیاری از این فیلم های سیاسی در کمتر از 3000 سینما به نمایش درآیند.