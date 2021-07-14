یک تن و ۱۳۵ کیلو مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

سردار احمد طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی خود به سرنخ‌هایی از فعالیت یک باند حرفه‌ای قاچاق مواد مخدر دست یافتند که نشان می‌داد اعضای این باند مسلح، با استفاده از خودروهای تندرو مقادیر قابل توجهی مواد افیونی را از مناطق صفر مرزی شهرستان سراوان بارگیری و قصد انتقال آن به شهرستان "خاش" و سپس قاچاق آن به مناطق مرکزی کشور را داشتند.

وی افزود: در همین رابطه جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش با پشتیبانی اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، مسیر تردد قاچاقچیان را تحت رصد و کنترل خود قرار داده و سرانجام شب گذشته اعضای این باند مسلح را که با ۲ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در حال جابه جایی محموله مواد مخدر در محور"سراوان" به "خاش" بودند شناسایی و به آنها دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سوداگران مرگ بدون توجه به ایست پلیس به سمت خودروهای انتظامی تیراندازی و با سرعت از محل متواری شدند.

سردار طاهری بیان داشت: در نهایت بر اثر آتش پر حجم تکاوران پلیس، خودروهای قاچاقچیان زمین گیر و هر ۳ سوداگر مرگ دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: در این عملیات و طی بازرسی از خودروهای توقیفی، ضمن کشف یک قبضه سلاح کلاش با ۲۱ فشنگ جنگی، یک تن و ۱۳۵ کیلو و۶۰۰ گرم مواد افیونی، از نوع تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی بیان داشت: نیروی انتظامی در گلوگاه‌ها و ورودی‌های قاچاق مواد مخدر در سطح استان حضوری فعال دارد و در راه مبارزه با مواد مخدر از هیچ کوششی دریخ نخواهد کرد.