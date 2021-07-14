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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۳۹

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) کرمانشاه:

عدم صرفه‌جویی در مصرف آب بی‌حرمتی به نعمت خداوند است

عدم صرفه‌جویی در مصرف آب بی‌حرمتی به نعمت خداوند است

کرمانشاه- مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: عدم صرفه‌جویی در مصرف آب بی‌حرمتی به نعمت خداوند است.

حجت‌الاسلام شمس‌الله جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صرفه‌جویی یکی از مسائل بسیار مهم در دین اسلام است که به آن توجه ویژه‌ای شده و به معنای مصرف درست و مناسب نعمت‌های خداوند است.

وی افزود: خداوند متعال نعمت‌های فراوانی از جمله آب و برق در اختیار انسان قرار داده که باید از آن‌ها درست استفاده کرد و به این طریق شکرگزار نعمت‌ها بود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با بیان اینکه صرفه‌جویی در هر شرایطی از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: صرفه‌جویی به ویژه در شرایط بحرانی معنای جدی‌تری پیدا می‌کند.

جلیلیان تصریح کرد: در مورد اهمیت صرفه‌جویی در قرآن کریم در سوره حضرت یوسف آیه ۴۷ دستور داده شده که اگر شرایط خاص و بحرانی پیش آمد، مسئولین باید اوضاع را مدیریت کرده و مردم فرهنگ درست استفاده کردن و دوری از حرص و پرهیز از انبار کردن کالا را مدنظر قرار دهند.

وی افزود: در روایات متعددی اصراف‌کار دشمن خدا خطاب شده و طبق سخنان علما و روایات معصومین حتی در امور مباح اصراف نباید انجام شود، پرحرفی، پرخوابی و پرخوری از صفات دشمنان خدا بوده و خداوند اصراف کاران را گمراه و از اصحاب آتش می‌داند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه مدیریت بهینه مصرف برق و آب از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: آب یک عنصر حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود که عدم صرفه‌جویی در آن سبب سخت‌تر شدن زندگی و بی‌حرمتی به نعمت‌های خداوند می‌شود.

جلیلیان آگاه‌سازی مردم در به‌کارگیری روش‌های مناسب استفاده از آب را وظیفه مسئولین دانست و بیان کرد: ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی استفاده می‌شود، اما روش بهینه استفاده از آب در اختیار مردم نبوده و لوله کشی‌ها و نحوه آبیاری باید به روز شود.

به گفته وی، مسئولین باید برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده و مردم فرهنگ درست استفاده کردن و دوری از اصراف را در زندگی خود نهادینه کنند، امام راحل همواره نسبت به صرفه‌جویی در مصرف برق ابتدا خود اقدام می‌کردند.

جلیلیان خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در مصرف آب و برق برای پایبندی به دستورات دین و رفاه مردم باید مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر عدم ارتکاب گناه زندگی راحت‌تری برای مردم رقم بخورد.

کد مطلب 5257886

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