توجه بیشتر مردم به پروتکل ها برای مقابله با موج پنجم کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران با اشاره به بی توجهی به پروتکل‌ها و عادی انگاری مردم گفت: برای کنترل موج پنجم و خروج از وضعیت قرمز کرونا نیازمند توجه بیشتر به پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم هستیم.

استاندار قم واکسیناسیون رانندگان اتوبوس و تاکسی قم را مهم دانست و ادامه داد: برای مقابله با کرونا علاوه بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی، واکسیناسیون عمومی کرونا باید به صورت جدی دنبال شود تا زنجیره ویروس کرونا قطع شود.

وی افزود: از ابتدای شیوع کرونا ۴۵۰ تخت به بیمارستان‌های استان قم اضافه شده و خوشبختانه مانند بعضی از استان‌ها با کمبود تجهیزات مواجه نیستیم و در توسعه زیرساخت‌های درمانی موفق بودیم.

سرمست ادامه داد: برگزاری هر گونه مراسمی که موجب اجتماع مردمی شود باید با مجوز دانشگاه علوم پزشکی استان قم انجام شود.

استاندار قم در پایان صحبت‌های خود به مدیریت مصرف برق اشاره کرد و گفت: قطعی برق در بخش خانگی باید به حداقل برسد و مردم هم مصرف بهینه ای داشته باشند تا شاهد قطعی‌های مکرر برق نباشیم.