نماز جمعه این هفته در گلستان اقامه نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گلستان اعلام کرد که نماز جمعه مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰ در استان گلستان اقامه نخواهد شد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

به استحضار می رساند با توجه به شدت شیوع بیماری منحوس کرونا و برابر درخواست ستاد مقابله با کرونا استان گلستان و همچنین به دستور شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و در راستای صیانت و حفاظت از جان و سلامتی مردم، نمازجمعه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۰ در مرکز و دیگر شهرهای استان گلستان اقامه نخواهد شد.

محسن کیائی

مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان گلستان