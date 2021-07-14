به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح شهرک صنعتی شهید شهریاری زنجان، در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه شهرک‌های صنعتی، اضافه کردن نواحی صنعتی در کشور است، افزود: در همین راستا ۱۰ هزار هکتار زمین جدید به شهرک‌ها افزوده خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه امروز در استان زنجان شاهد افتتاح ۲۷ کارگاه کوچک اقتصادی بودیم، تصریح کرد: زنجان یکی از استان‌هایی است که صنایع خوبی در آن مستقر بوده و طی بازدیدهایی که امروز در سفر یک روزه به این استان داشتیم، شاهد فعال بودن و راه‌اندازی واحدهای جدیدی در این استان بودیم.

رسولیان با تاکید بر اینکه باید به دنبال بهره‌برداری‌های جدیدی در حوزه شهرک‌های صنعتی باشیم که در همین راستا و در استان زنجان حدود ۱۰۰ واحد صنعتی در حال نصب ماشین‌آلات هستند، ادامه داد: آمار حاکی از آن است که در سال‌جاری شاهد افتتاح بیش از ۷۹۰ واحد در شهرک‌های صنعتی در سطح کشور بودیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه با بیان اینکه با راه‌اندازی بیش از ۷۹۰ واحد در شهرک‌های صنعتی ایران، حدود ۱۸ هزار شغل در سطح کشور ایجاد شده است، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های دولت در حوزه شهرک‌های صنعتی، گسترش فعالیت این بخش است که در همین راستا امسال ۱۰ هزار هکتار زمین جدید به این نواحی اضافه شد.

رسولیان با یادآوری اینکه سهم استان زنجان از توسعه نواحی شهرک‌های صنعتی کشور در حدود ۷۵۰ هکتار است، بیان کرد: معتقدیم صرفاً نباید به موضوع توسعه نواحی صنعتی پرداخت؛ چرا که به همان میزان موضوعات دیگری چون انتقال پساب به شهرک‌های صنعتی، افزایش زمین در این شهرک‌ها و … از اهمیت زیادی برخوردار است که در همین راستا بنا داریم سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی در استان زنجان انجام دهیم.

وی از بازگرداندن ۱۶۰۰ واحد تولیدی به چرخه تولید در سال‌جاری خبر داد و عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم در زمینه بازگردان واحدهای تولیدی به چرخه تولید موفق عمل کنیم، اقدام به به‌کارگیری ۵۰۰ مشاور در سراسر کشور کرده‌ایم. علاوه بر این برای ۴۰۰ واحد تولیدی که در تملک بانک‌ها هستند نیز برنامه‌هایی داریم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه یکی از کارهایی که برای اولین‌بار در کشور قصد انجام آن را داریم، ایجاد کارگاه‌های کوچک برای شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح کشور است، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف این طرح، کمک به افرادی است که به لحاظ علمی دارای جایگاه ارزشمندی هستند اما توان مالی پایین‌تری دارند.

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