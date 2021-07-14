تلگراف: انتقال جهانبخش به فاینورد هنوز قطعی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه «تلگراف» هلند با اشاره به برنامه های نقل و انتقالاتی باشگاه فاینورد خبر داد «ووشکوویچ» بازیکن کُروات و علیرضا جهانبخش بازیکن ایرانی تیم برایتون می خواهند به فاینورد بروند.

تلگراف نوشت: «فاینورد قصد دارد بودجه آزاد شده از طریق جدایی استیون برگویس را به جذب یک وینگر و یک مدافع میانی اختصاص بدهد. جهانبخش اعلام کرده است که وی برای انتقال به فاینورد مشکلی ندارد. این بازیکن در آلکمار به موفقیت بزرگی رسید که منجر به انتقال میلیون دلاری اش به برایتون شد. باشگاه ها (برایتون و فاینورد) همچنان در حال مذاکره هستند ولی هنوز به توافق صد درصد نرسیده اند.»