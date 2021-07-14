۱۱۳۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۳ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نجیمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز منطقه کاشان اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و ۲۹۳ تخت بستری در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درگیر بستری بیماران مبتلا به کرونا شده‌اند.

وی به مراجعه دو هزار و ۸۵۰ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و گفت: تست یک هزار و ۱۳۰ نفر از این افراد مثبت کرونا بوده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با بیان اینکه ۲۷۷ نفر از این بیماران جدید طی ۲۴ ساعت اخیر در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شده‌اند، ابراز داشت: در حال حاضر ۱۸۲ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند.

نجیمی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۷۳ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند، گفت: همچنین در این بازه زمانی ۱۳ بیمار مشکوک به کرونا جان باخته‌اند که تاکنون تست هشت نفر مثبت کرونا بوده است.