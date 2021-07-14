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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۴۶

پس از نشست با عزیزی خادم؛

آغاز به کار کامرانی‌فر به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال

آغاز به کار کامرانی‌فر به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال

سرپرست جدید دبیرکلی فدراسیون فوتبال پس از برگزاری اولین نشست با رئیس فدراسیون به طور رسمی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، نشست شهاب‌الدین عزیزی خادم و حسن کامرانی‌فر امروز (چهارشنبه 23 تیرماه) برگزار شد.

در این نشست رئیس فدراسیون با تاکید بر نیاز به حفظ پویایی و انسجام مجموعه فوتبال کشور و فدراسیون فوتبال، برای کامرانی‌فر در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

کامرانی‌فر نیز ضمن قدردانی از اعتماد رئیس فدراسیون اعلام کرد از هیچ تلاشی برای پیش بردن اهداف فدراسیون فوتبال در مسئولیت جدید خود دریغ نمی‌کند.

پس از برگزاری این نشست، مسئولیت جدید کامرانی‌فر در سمت سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال به طور رسمی آغاز شد.

کد مطلب 5257924

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