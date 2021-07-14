ضرورت برگزاری جشنواره مد و لباس

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه دستغیب بیان داشت: از آنجایی که توجه به سلیقههای مختلف در امر پوشش از اهمیت زیادی برخوردار است، برگزاری جشنوارههایی که انواع پوششهایی با رنگهای مختلف مطابق با طرح و مدل بر اساس موازین اسلامی را برای گروههای مختلف ارائه نمایند، ضروری است.
وی افزود: امروزه به دلیل استفاده از فضای مجازی، خانوادهها در معرض انواع مدلها و پوششهای مختلف هستند و انواعی از پوششها در فضای مجازی تبلیغ میشود اما برای ارائه پوششهایی که رعایت عفاف و حجاب در آنها لحاظ شده است، کمتر کارهای فرهنگی و تبلیغی انجام شده است.
وی با بیان این مطلب که دانشگاهها و حوزههای علمیه و مؤسسات قرآنی به خوبی میتوانند موضوع عفاف و حجاب را برای خانوادهها تبیین کنند، گفت: تهیه محتوای آموزشی غنی و برگزاری آموزشهای کوتاه مدت و هدفمند میتواند اطلاعات نسل جوان را نسبت به موضوع عفاف و حجاب افزایش دهد.
مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری فارس با تأکید بر این مطلب که برگزاری جشنوارههای مد و لباس نیازمند حمایت جدی از سوی سازمانهای مربوطه و تأمین اعتبار است، اظهار داشت: چنین فعالیتهایی نیازمند بودجه مناسبی است.
دستغیب تاکید کرد: در استان فارس مؤسسات طراحی و دوخت متعددی تحت نظر اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی هستند و همچنین دانشگاهها و مؤسسات مختلف در رشته مد و لباس و طراحی دوخت فارغ التحصیلان متخصص و متعهدی دارند که از آنها به خوبی میتوان در رونق موضوع پوشاک و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب بهره برد لذا باید زمینه را برای دعوت از هنرمندان فراهم نمود که در امر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به خانوادهها و جامعه کمک کنند.
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