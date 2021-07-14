هشدار وقوع مخاطرات جوی در پایان هفته جاری و اوایل هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مدرس ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ورود سامانه ناپایدار جوی به استان، اظهار کرد: بر اساس پیش بینی جوی، از عصر امروز چهارشنبه رگبار نسبتا" سنگین باران و رعد و برق همراه با تگرگ و تندباد لحظه ای در ارتفاعات استان به‌ویژه مناطق بشاگرد، حاجی آباد، رودان، بستک و برخی مناطق ساحلی و دریایی پیش بینی شده است.

وی با اعلام اینکه این ناپایداری جوی تا پایان روز یکشنبه 27 تیر ادامه خواهد داشت، گفت: مدیریت بحران استان هشدارهای لازم را به دستگاه های مربوطه اعلام کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با تاکید بر اهمیت تردد ایمن در محورهای مواصلاتی استان و رعایت استانداردهای تردد ایمن، افزود: با توجه به وقوع بارش های نسبتا" سنگین و خطر وقوع صاعقه، باید از قرارگیری در حریم رودخانه های فصلی، صعود به ارتفاعات، فعالیت های کوهنوردی و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری شود.

مدرس با بیان اینکه الزامات ایمنی و هشدارهای لازم به دستگاه ها و اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستان ها ابلاغ شده است، تصریح کرد: اعضای ستاد باید ضمن آمادگی کامل، هماهنگی لازم را به منظور فراهم نمودن تمهیدات از جمله اطلاع رسانی و هشدار به موقع از طریق رسانه های محلی، رعایت نکات ایمنی و ... به عمل آورند.