کامبیز اخوان صفا درباره دلایل مشخص نشدن مجموعه روزهای شنبه شبکه یک ویژه مراکز استانی به خبرنگار مهر گفت: "ما روز گذشته فیلم "پدربزرگ" را پخش کردیم و سه مجموعه خوب از مراکز استانی با عناوین "گریه نکن سرزمین من"، "ناری گل" و "گلریزان" داریم که هنوز برای پخش یکی از این سه مجموعه به نتیجه نرسیده‌ایم."

وی در ادامه افزود: "این مجموعه‌ها هر کدام 12 قسمت هستند، ولی هنوز کاری انتخاب نشده، چرا که کیفیت هر سه مجموعه خوب است. فردا مجموعه‌ای که قرار است پخش آن از شنبه آینده مشخص شود را انتخاب می‌کنیم. البته هنوز تیزری در این باره نرفته‌ایم، ولی به زودی تیزر آن هم از شبکه یک پخش خواهد شد."