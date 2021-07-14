خبرگزاری مهر - گروه استانها: ظهر چهارشنبه در جلسه فوری ستاد کرونای خراسانجنوبی وضعیت شهرستانهای قرمز خراسانجنوبی از جمله نهبندان و شیوههای پیشگیرانه برای کنترل بیماری در پیک پنجم مورد بررسی قرار گرفت.
کامبیز مهدیزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: متأسفانه موارد تعداد بیماران تنفسی در خراسانجنوبی رو به افزایش است که در طول یک ماه از ۳۰۰- ۳۴۰ مورد به حدود ۶۰۰ بیمار رسید.
وی با اشاره به اینکه نهبندان یک تغییرات چشمگیر داشته است و بیماران سرپایی از ۲۰- ۲۵ مورد به ۴۰ مورد رسیده است، بیانکرد: البته تعداد فوتیهای این شهرستان به نسبت بیماران زیاد نبوده که یا به واسطه واکسیناسیون حدود ۵۵ درصدی سالمندان (یک دوز) این اتفاق رخ داده و یا هنوز به آن مرحله نرسیدهایم چون میزان فوتیها بعد از چند هفته از رشد تعداد بیماران افزایش پیدا میکند.
نهبندان نیاز به مراقبت جدی دارد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: پروتکلها در بیرجند، نهبندان و سربیشه نیاز به مراقبتهای بسیار جدی دارد.
مهدی زاده اظهار کرد: طبق آنچه که همواره گفته شده پروتکلهای قانونی در شهرهای قرمز و نارنجی از نظر تعداد کارمندان و ممنوعیت فعالیت برخی گروههای شغلی رعایت نمیشود.
وی با بیان اینکه در مورد پروتکلها ما بارها و بارها موضوعات را مطرح کرده و به مردم توضیح دادهایم، یادآور شد: به نظر من مردم اطلاعاتشان درباره ویروس کرونا افزایش یافته است ولی به واسطه اینکه خودشان تجربه نکردهاند هنوز نگرش شأن تغییر نکرده است.
افراد جدیدتری رعایت پروتکلها را تبیین کنند
مهدیزاده با تأکید بر اینکه آنچه ما در مورد پروتکلها میگوئیم یک پشتوانه علمی دارد، گفت: شاید نیاز است افراد جدیدتری مثلاً روحانیون در این زمینه ورود پیدا کنند و از جنبههایی مثلاً حقوق مردم این موضوع را تبیین کنند.
علی تهوری، معاون سازمان صمت خراسانجنوبی نیز در این جلسه گفت: به نظر من آستانه صبر و تحمل صاحبان واحدهای صنفی پایین آمده و دیگر نمیتوانیم به آنان در مورد تعطیل شدن واحد صنفی اجبار داشته باشیم.
وی ادامهداد: در چنین شرایطی راه منطقی این است که با صاحبان کسب و کار گفت و گو کنیم تا اگر واحد را نمیبندند حدأقل زدن ماسک چه برای خودشان و چه برای ارائه گیرندگان خدمت را مراعات کنند.
سردار ناصر فرشید، فرمانده انتظامی خراسانجنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه از ابتدای سال نزدیک ۱۳ هزار خودرو به علت ترددهای شبانه اعمال قانون شدهاند، اظهار کرد: البته این موضوع باعث تنشهایی بین همکاران من و برخی از شهروندان شده است.
وی با اشاره به اینکه یک هزار و ۱۰۰ خودرو جریمه ۵۰۰ هزار تومانی و ۲۳۰ خودرو نیز جریمه یک میلیون تومانی شدهاند، بیانکرد: در مورد ممنوعیت تردد از استانهای با وضعیت قرمز چون سیستان و بلوچستان از مبدأ اطلاع رسانی نمیشود و گاه فرد کیلومترها میآید و در استان این تذکر به او داده میشود.
تماس با استاندار سیستان و بلوچستان در جلسه ستاد کرونا
این موضوع که توسط برخی دیگر متولیان امر نیز مطرح شد موجب تماس تلفنی استاندار خراسانجنوبی در جلسه ستاد کرونای خراسانجنوبی با استاندار سیستان و بلوچستان شد که در این زمینه همکاریهای بیشتری صورت گیرد.
همچنین برخی از متولیان امر از مجوزهای بیشمار برای تردد چه از سیستان و بلوچستان به استان و چه از استان ما به خراسانرضوی و مشهد گلایههایی را مطرح کردند و تأکید داشتند که این مجوزها تنها باید برای موارد ضروری اعمال شود.
همچنین در این جلسه بحث باز یا بسته بودن بوستانها نیز مطرح شد چرا که برخی معتقدند ممنوعیت حضور در بوستانها و فضای سبز موجب دورهمی در فضای بسته خانهها میشود و باید به جای اجبار در ممنوعیت به سمت اقناع افکار عمومی رفت.
افکار عمومی را برای رعایت پروتکلها اقناع کنیم
ارجمندی مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این جلسه گفت: هر چقدر افسردگی و ناراحتی برای مردم بیشتر شود، سیستم ایمنی آنان ضعیفتر میشود و از این جهت بستن اصناف و ممنوعیت نرفتن به بوستانها خود یک مسئله است و ناراحتیها را افزایش میدهد.
وی بیانکرد: پیشنهاد من این است که آموزش را به مردم و اصناف بدهیم که در صورت حضور در پارک فقط با خانواده خودشان و با فاصله از دیگران حضور داشته باشند و یا در اصناف نیز تأکید بر پروتکلها داشته باشیم که اینگونه با اقناع افکار از شیوع بیشتر جلوگیری کنیم.
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: به نظرم بیش از فشار و ممنوعیت به سمت آموزش برویم.
تیغ دولبه تصمیمات کرونایی
حمید ملانوری استاندار خراسانجنوبی نیز در این جلسه گفت: هر تصمیمی که در مورد کنترل کرونا بگیریم مانند یک تیغ دولبه است که مسائل دیگری را به همراه دارد و مخالفان و موافقانی همراه این تصمیم است.
وی اظهارکرد: برخی در مورد باز و بسته بودن بوستانها مسائلی مطرح میکنند، عدهای بستن آن را موجب کاهش ترددها و عدهای نیز بسته بودن آن را موجب دورهمیهای خانوادگی در فضای بسته و … میدانند.
استاندار خراسانجنوبی بیانکرد: در آینده نزدیک عید قربان و بعد محرم را داریم که در مورد برگزاری مراسم ویژه آن همواره موافقتها و مخالفتهایی است که ما اینها را میدانیم و مسئله این است که در این شرایط با تدبیر و خرد جمعی راه حل منطقی و کم خسارت برگزینیم.
ملانوری گفت: ما شاید بتوانیم به افراد بگوییم که پارک نرو ولی اگر وضعیت بدتر شود آیا میتوانیم به مردم بگوییم رزق و روزی خانوادهات را تأمین نکن و در واحد صنفی را ببند.
وی یادآورشد: شاید بتوانیم طرح شهید سلیمانی را به پارکها بیاوریم و به مردم در زمینه رعایت پروتکلها در پارکها و … آموزشهای لازم را بدهیم.
در نهایت تصمیم گرفته شد کمیتهای هر چه زودتر با حضور متولیان امر برگزار شود تا در مورد باز یا بسته بودن بوستانها و شیوه اقناع عمومی در این زمینه و میزان تأثیر آن بر کاهش بیماری و شیوع آن در جامعه تصمیم گرفته شود.
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