سرمربی تیم ملی غایب بزرگ دربی ۹۶ پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران در حالی ساعت ۱۹:۴۵ فردا پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که خبری از سرمربی تیم ملی ایران برای تماشای این بازی حساس در مرحله چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشور نخواهد بود.

دراگان اسکوچیچ که قرار بود دوشنبه هفته جاری برای شروع برنامه آماده سازی به تهران بازگردد مرخصی خود را تمدید کرد تا فعلا در اروپا به استراحت بپردازد.

اسکوچیچ می‌تواند تا 4 مرداد در مرخصی باشد و استراحت کند. از این رو سرمربی کروات تیم ملی ایران فعلا ترجیح داد به جای تماشای بازی‌های لیگ برتر و جام حذفی از نزدیک، تعطیلات خود را دنبال کند.

شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال از مدیران اجرایی تیم ملی خواسته تا در صورت امکان اسکوچیچ را زودتر از چهارم مرداد به تهران برگردانند تا هماهنگی برای شروع تمرینات تیم ملی ایران جهت حضور در مرحله گروهی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر آغاز شود.