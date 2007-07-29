منتخب تیم المپیک 1964 توکیو به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری این مسابقات اعلام کرد: تیم های پرسپولیس ، استقلال ، دارایی ، شاهین ، کیان ، تهران جوان ، نفت ، قلم ورزش ، صدا و سیما ، شهرداری ، سرخ حصار، انتظام ، شعاع ، تبلیغات اسلامی ، تامین اجتماعی و کرمان خودرو تیم های شرکت کننده درمسابقات هستند و برای کسب مقام و دریافت یک دستگاه خودروی " لیفان " و جوایز نقدی دیگر به رقابت می پردازند.

در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام صنایع خودروسازی کرمان ، قهرمانان و ملی پوشان حاضر در المپیک 1964 توکیو در قالب دو تیم به میدان می روند و یاد قهرمانی ها و موفقیت های گذشته تیم ملی فوتبال ایران را گرامی می دارند . ضمن اینکه از سوی مسئولان و مدیران صنایع خودروسازی کرمان مورد تقدیر قرار می گیرند .

محل برگزاری مسابقات ، مجموعه ورزشی کرمان خودرو واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج ، ابتدای بلوار کرمان خودرو ، بلوار ارگ است و به برندگان اول تا چهارم به ترتیب، یک دستگاه خودروی " لیفان " 75000000 ریال ، 45000000 ریال و 30000000 ریال وجه نقد اهدا می شود.