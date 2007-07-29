  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۰۲

مسابقات فوتسال کرمان خودرو ؛

منتخب تیم المپیک 1964 توکیو به میدان می رود

منتخب تیم المپیک 1964 توکیو به میدان می رود

چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام صنایع خودروسازی کرمان به منظور بزرگداشت و قدردانی از پیشکسوتان فوتبال ایران، از شنبه 13 لغایت 24 مردادماه با شرکت 16 تیم در چهار گروه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری این مسابقات اعلام کرد: تیم های پرسپولیس ، استقلال ، دارایی ، شاهین ، کیان ، تهران جوان ، نفت ، قلم ورزش ، صدا و سیما ، شهرداری ، سرخ حصار، انتظام ، شعاع ، تبلیغات اسلامی ، تامین اجتماعی و کرمان خودرو تیم های شرکت کننده درمسابقات هستند و برای کسب مقام و دریافت یک دستگاه خودروی " لیفان " و جوایز نقدی دیگر به رقابت می پردازند.

در مراسم افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام صنایع خودروسازی کرمان ، قهرمانان و ملی پوشان حاضر در المپیک 1964 توکیو در قالب دو تیم به میدان می روند و یاد قهرمانی ها و موفقیت های گذشته تیم ملی فوتبال ایران را گرامی می دارند . ضمن اینکه از سوی مسئولان و مدیران صنایع خودروسازی کرمان مورد تقدیر قرار می گیرند .

محل برگزاری مسابقات ، مجموعه ورزشی کرمان خودرو واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج ، ابتدای بلوار کرمان خودرو ، بلوار ارگ است و به برندگان اول تا چهارم به ترتیب، یک دستگاه خودروی " لیفان " 75000000 ریال ، 45000000 ریال و 30000000 ریال وجه نقد اهدا می شود.

کد مطلب 525797

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها