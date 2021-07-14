۲۸ مبتلا به کرونا در فارس جان باختند/ افزایش آمار ابتلا و بستری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهرزاد لطفی بعد از ظهر چهارشنبه سیصد و شصت و دومین نشست روزانه ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از آمار بستری، ابتلاء و جان باختن از ویروس کرونا در استان فارس ابزار نگرانی کرد.

وی با اعلام اینکه در ۴۸ گذشته، ۲۸ هم استانی دیگر به دلیل ابتلاء به کرونا جان خود را از دست داده‌اند، افزایش آمارها کرونا در استان و ادامه این وضعیت را نگران کننده توصیف کرد و گفت: اگر شرایط به همین روال پیش برود در هفته‌های آینده تعداد مرگ و میر در استان افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین مردم باید نسبت به رعایت محدودیت‌های تعیین شده پایبند باشند و مسؤولان نیز با جدیت بیشتر در زمینه نظارت بر محدودیت‌ها، اقدام کنند.

او اظهار کرد: بحران کنونی کرونا و موج پنجم این بیماری، فراتر از اعداد و آمارها و تهدیدی جدی برای سلامت یکایک ما محسوب می‌شود که در این شرایط، تنها راه حفاظت و مقابله با این ویروس، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و در کنار آن واکسیناسیون عمومی است.

رئیس دانشگاه از مسؤولان استان و شهرستان‌ها، کارشناسان و فعالان حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و همچنین رسانه‌ها خواست با فرهنگ سازی در زمینه اهمیت واکسیناسیون و تشویق مردم به حضور در پایگاه‌های واکسیناسیون و دریافت واکسن کرونا، مجموعه سلامت استان را در مسیر سخت مقابله با بیماری کووید ۱۹ همراهی کنند.

دکتر لطفی افزود: در بعضی از موارد شاهد هستیم در بعضی شهرستان‌ها، افراد نوبت اول واکسن را دریافت کرده‌اند، اما متأسفانه با وجود پیگیری‌های مداوم از سوی کارشناسان شبکه‌های بهداشت و درمان و مراقبان سلامت، برای دریافت نوبت دوم مراجعه نمی‌کنند؛ این افراد باید به این نکته توجه داشته باشند که تزریق یک دوز واکسن به تنهایی نمی‌تواند ایمنی مناسبی ایجاد کند و لازم است برای کسب ایمنی کافی، دوز دوم واکسن را نیز دریافت کنند.

او در ادامه، با بیان اینکه در وضعیت قرمز کرونا، حضور در تجمعات و دورهمی های خانوادگی اشتباهی جبران ناپذیر است که می‌تواند سبب آسیب‌های جدی و از بین رفتن عزیزانمان شود، بر ممنوعیت برگزاری مراسمات و تجمعات در شهرستان‌های با وضعیت قرمز کرونا تاکید کرد.