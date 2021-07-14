به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی در هفته بیست و هفتم لیگ برتر سه شنبه شب موفق شد تیم پدیده را با یک گل شکست بدهد. باشگاه پدیده امروز با انتشار بیانیه‌ای به شدت نسبت به اتفاقات رخ داده در این مسابقه واکنش نشان داد و بدون نام بردن از ساکت الهامی سرمربی نساجی، اتهامات تندی را به وی وارد کرد.

در این بیانیه آمده است: «ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های هواداران عزیز خراسانی و مشهدی و حمایت‌های بی دریغشان از کادر فنی تیم پدیده و قول جبران شکست روز گذشته به این عزیزان و همراهان همیشگی، به اطلاع می‌رساند در جریان مسابقه شب گذشته اتفاقات عجیب و زننده‌ای از سوی نیمکت نشینان نساجی در حین و بعد از بازی رخ داد که در شان لیگ برتر نبود.

باشگاه پدیده خراسان به احترام مردم خونگرم قائمشهر و همچنین مالک محترم این باشگاه، جناب آقای رضا حدادیان که از زحمتکشان فوتبال ایران است، تصمیم ندارد بسیاری از موارد رخ داده را بیان کند و به احترام آنها بخشی از موارد را محرمانه حفظ خواهد کرد اما ذکر چند نکته ضروری است:

۱- در حالی در جریان بازی از سوی سرمربی تیم نساجی به اعضای نیمکت پدیده خراسان توهین شد که برخی نیمکت نشینان تیم نساجی فاقد سابقه‌ای روشن بوده و سوابق برخی از آنها برای همگان از نظر انضباطی و حاشیه‌ای روشن و واضح است.

٢- سوابق کادر فنی تیم فوتبال پدیده خراسان کاملاً مشخص است و همه خانواده فوتبال ایران سیدمهدی رحمتی، محمد نوازی، علی سامره، اشکان نامداری، وحید فاضلی، حسین بادامکی و رضا ناصحی را به سلامت اخلاق در دوران بازی و مربیگری می‌شناسند و کارنامه روشن آنها در دوران باشگاهی و ملی افتخارآمیز است اما نکته جالب اینجاست که برخی آقایانِ همیشه حاشیه ساز که سابقه‌ای در حوزه باشگاهی و ملی ندارند و امروز به لطف هوچیگری خود را مربی لیگ برتر می‌دانند با رفتارهای دور از شان در مسابقات مختلف اخلاقیات در سطح اول فوتبال را زیر سوال برده‌اند. این آقایانِ دست به دامن به اسپانسرها هر سال به دنبال مربیگری در تیم‌های بزرگ هستند، غافل از اینکه حضور در تیم بزرگ رزومه اخلاقی و فنی می‌خواهد نه سوابق محرومیت و دلالی!

٣- فوتبال برد و باخت دارد و تیم پدیده خراسان در هر دیداری که متحمل شکست شد، به حریف خود تبریک گفت و هیچگاه درگیر حاشیه‌ها نشد و در نیم فصل دوم نتایج خوبی کسب کرد اما امتیاز گرفتن به هر قیمتی در اهداف باشگاه پدیده نیست. این اتفاقات حاشیه‌ای در تیم‌هایی که سرمربی کنونی نساجی در آن حضور داشته، مسبوق به سابقه است و در سالهای گذشته بارها شاهد اینگونه رفتارها بوده‌ایم و امیدواریم کمیته‌های محترم اخلاق و انضباطی به آن رسیدگی کنند.

٤- نتیجه گیری در فوتبال باید با علم، دانش، پشتکار و آموزش اتفاق بیفتد و استفاده از هوچیگری، شارلاتان بازی و رفتارهای حاشیه‌ای در کنار خط و بیرون از میدان مسابقه، روش ناپسندی برای نتیجه گیری است. اینکه سرمربی یک تیم بعد از هر بازی به قصد درگیری وارد زمین شود و با زمین و زمان بحث کند و درگیر شود یادآور رفتارهای زشت خیابانی است نه میدان مسابقه فوتبال.

٥- ما در مشهد با بهترین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری از جمله یکی از بهترین استادیوم‌های حال حاضر کشور در برابر رقبا به رقابت سالم می‌پردازیم و به دنبال این نیستیم که با موکت کردن زمین یا فشار و تغییر امکانات میزبانی، امتیاز جمع کنیم و فوتبال را به سمت بیراهه ببریم. بدیهی است با بررسی وضعیت امتیازات داخل و خارج از خانه نساجی، می‌توان به وضعیت فنی این تیم پی برد.

٦- باشگاه پدیده بر حسب نگاه حرفه‌ای و مثبت اندیشانه خود هر اتفاقی را واکاوی نمی‌کند و تماسهای غیرحرفه ای عده‌ای با تعدادی از بازیکنان پدیده را به احترام و شخصیت مالک باشگاه نساجی نادیده و رفاقتی بین دو هم بازی سابق فرض می‌کند اما خوب می‌دانیم این تاکتیک‌های نخ نما شده و کهنه مختص کدام مربیان و رفیقِ گرمابه گلستان آنها که دلال غیرقانونی است، می‌باشد.

٧- روح فوتبال، پاک است و فوتبال مثل زمین نیست که آن را اجاره بدهیم و با آن کاسبی کنیم. باید یاد بگیریم که اخلاق را رعایت کنیم و دروغ نگوییم. ایزد سیف الله پور (سرپرست نساجی) خوب می‌داند که کسب نتایجی که ایشان به آن می بالد با همکاری باشگاه پدیده خراسان در انتقال بازیکنان این تیم اتفاق افتاده است.

٨- در حالی اعضای باشگاه نساجی از مدارک مربیگری اعضای پدیده صحبت می‌کنند که فراموش کرده‌اند که فرزندان کادر فنی پدیده در فوتبال بیشتر از کادر نساجی جام و افتخار دیده‌اند و بردن یک جام حذفی با فحش و اهانت و کتک کاری در کنار رختکن و حمله به داور افتخار نیست، بماند که شنیده می‌شد در آن زمان بازیکنان، تیم را اَرنج می‌کردند نه سرمربی موقت!

٩- سوابق کاری آقایان برای هر کسی معلوم نباشد برای ما در باشگاه پدیده از همه روشن‌تر است که وظیفه آقایان به عنوان کمک مربی این بود که با موتور از بازیکن برای سرمربی پول قرض می‌گرفتند اما به واسطه عدم نظارت روی سوابق کاری و اخلاقی آقایان توسط مسئولان امر، همین آقایان امروز در لباس مقدس مربیگری مشغول به فعالیت هستند.

باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده خراسان امیدوار است تا فوتبال ایران در مسیر پاکی و سلامت قرار گیرد و همه با فاصله گرفتن از روش‌های منسوخ شده برای نتیجه گرفتن، به فکر پیشرفت فنی در فوتبال ایران باشند و رسیدن به هدف با هر وسیله غیر اخلاقی را راهی برای پیشرفت خود نکنند.»