اعلام شعار سازمان لیگ برای دیدار استقلال و پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، سازمان بهزیستی مولود انقلاب اسلامی، به منظور گسترش رحمت الهی در جامعه و حفظ ارزش‌ها و کرامات والای انسانی، به طور علمی به بررسی نارسایی‌ها و مشکلات اجتماعی پرداخته و در 41 سال پویایی و بالندگی خود در بخش‌های دولتی و خصوصی، در راستای پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی از یک سو و ارائه خدمات آموزشی، مراقبتی، درمانی به افراد دارای معلولیت از سوی دیگر فعالیت می‌نماید مطابق فرمایش رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی (مدظله العالی) که "هر انسانی واقعا اگر بخواهد یک عمل خالص در خدمت مستضعفان انجام دهد یکی از مکان‌هایی که این کار در آنجا عملی است سازمان بهزیستی است ” بیش از پیش جایگاه مقدس و مهم این سازمان را نمایان می‌سازد.»

۲۲ تا ۲۷ تیر ۱۴۰۰ به مناسبت هفته بهزیستی نام گذاری شده و جامعه فوتبال همراه و همگام با همه اقشار جامعه به منظور قدردانی از تلاش خالصانه 41 سال فعالیت این سازمان پویا و خدمت رسان، مسابقه دو تیم پرسپولیس و استقلال در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی (یادواره آزادسازی خرمشهر) فصل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را به نام سازمان بهزیستی و با شعار ارتقا سلامت اجتماعی در خانواده نامگذاری کرده و مراسم شایسته ای در مسابقات مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در سراسر کشور با همین عنوان برگزار خواهد شد.