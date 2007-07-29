به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد کسمایی در این نمایشگاه 51 قطعه عکس را که با دستگاه حسگر بیوفیدبک از میدان مغناطیسی اطراف بدن انسان، جانوران و گیاهان گرفته شده در فضایی نیمه تاریک به نمایش خواهد گذاشت.
در این شیوه از عکاسی، عکاس با این دستگاه هاله اطراف موجودات را در حافظه دیجیتال ضبط میکند و با استفاده از وب کم، تصویر موجود آنها را نشان میدهد. علاقمندان برای بازدید از آثار این نمایشگاه که ساعت 17 سهشنبه نهم مرداد افتتاح میشود، میتوانند به محل دائمی نمایشگاههای خانه عکاسان حوزه هنری در تقاطع خیابانهای حافظ و سمیه مراجعه کنند.
عکسهای نمایشگاه آثار بابک کسمایی همزمان با گالری خانه عکاسان ایران در سایت خانه عکاسان به نشانی www.iranipc.net نیز قابل مشاهده خواهد بود.
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