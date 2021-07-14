ضرورت حمایت خیران و نیکوکاران از جامعه هدف بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر چهارشنبه در نشست مدیران بهزیستی استان با بیان اینکه باید قدر نعمت سلامتی را دانست، گفت: جامعه هدف بهزیستی دارای روحیه بالا و قوی هستند و این روحیه به انسان انگیزه می‌دهد.

وی بهره گیری از کمک خیران و مردم برای حوزه بهزیستی شد و گفت: از همه خیران و نیکوکاران تقاضای توجه به جامعه هدف بهزیستی را داریم تا دغدغه‌های دیگر در زندگیشان کمتر باشد.

وی با اظهار اینکه باید روندی را درپیش گیریم که تولید معلولیت کمتر شود، ادامه داد: باید زمینه‌ها و بسترهای معلولیت زا را در جامعه کاهش دهیم و در این زمینه باید با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مرتبط هم اندیشی داشته باشیم.

امام جمعه ساری با تاکید براینکه باید با تولید بیماری مقابله کنیم، خواستار توجه به صنعت و کشاورزی و مسائل مختلف شد و گفت: قدر خدمت در نهاد بهزیستی را باید دانست زیرا ازنگاه آخرتی و دینی، انسانی و وجدانی کار بهزیستی ارزشمند است.

وی یادآور شد: بهزیستی با جمعیتی سروکار دارد که به هردلیلی دستش از جهات مختلف کوتاه است و گرفتن دست ناتوان شکرانه‌ای برای افراد توانمند خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در مازندران تصریح کرد: در بهزیستی حق و حقوق معلولان و محرومان مورد توجه است و باید جلوی ناسلامتی ها و تخلفات را در این سازمان گرفت.