لندن آماه همکاری با طالبان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس، گفت: اگر طالبان به قدرت بازگردد انگلیس آماده همکاری با این گروه خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به زمانی که طالبان در افغانستان قدرت را در دست داشت، گفت: تجربه هایی که در ۲۰ سال گذشته از طالبان کسب کرده ایم هرگز فراموش نمی شود.

والاس اذعان کرد که طالبان احتمالاً در اداره افغانستان نقشی خواهند داشت، این گروه دیگر به گروه های تروریستی که به غرب حمله می کنند پناه نمی دهند.

وزیر دفاع انگلیس گفت: دولت افغانستان از هر گروهی که باشد به شرط رعایت برخی از هنجارهای بین المللی، دولت انگلیس با آن همکاری خواهدکرد. دقیقاً مانند سایر دولتهای سراسر جهان، اگر آنها رفتاری برخلاف حقوق بشر داشته باشند ما در رابطه خود با آنها تجدید نظر می کنیم.

والاس با اشاره به وضعیت نظامیان افغانستان گفت: کهنه سربازان افغان در مورد طالبان از خود سوال می کنند. فرایندهای صلح شما را ملزم می کند که با دشمن کنار بیایید. گاهی اوقات، این همان چیزی است که هست.

وی گفت آنچه طالبان به شدت خواهان آن می باشد به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی است.

«بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس، هفته گذشته از پایان حضور ۲۰ ساله نظامیان انگلیسی در افغانستان خبر داده بود.