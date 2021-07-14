کاهش استقبال از جشنواره کارآفرینان برتر

کرمان-مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان گفت: به علت اینکه از شرکت کنندگان جشنواره کارآفرینان برتر حمایتهای مالی و معنوی مناسبی نداشتهایم با سیر نزولی ثبت نام کنندگان در جشنوارههای اخیر مواجه ایم.
به گزارش خبرنگارمهر، رضا اسماعیلی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان گفت: با برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر، شناسایی و انتخاب کارآفرینان برتر باعث توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی، ایجاد فضای تعامل و همکاری میان فعالان اقتصادی و مشارکت کارآفرینان در توسعه اقتصادی کشور میشویم.
اسماعیلی با اشاره به زمان ثبت نام در چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر گفت: ثبت نام برای شرکت در این جشنواره از اول تیرماه آغاز شده است و تا دهم مرداد ماه ادامه دارد. امسال فعالان صنایع دستی نیز میتوانند بدون داشتن مجوز ثبت نام کنند و البته افرادی که در سالهای گذشته به عنوان کارآفرین برتر انتخاب شدهاند اجازه ثبت نام ندارند.
وی افزود: تفاوت مهم این دوره از جشنواره با سایر دورهها بخش گردشگری و صنایع دستی است که به عنوان یکی از بخشهای تخصصی جشنواره در کنار بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات اضافه و از همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این دوره استفاده شده است.
اسماعیلی همچنین با اشاره به جزئیات این جشنواره تشریح کرد: شرکت کنندگان ابتدا باید از فیلترهای اولیه عبور کنند و بعد به مرحله بعدی که همان مرحله میدانی است، برسند که با حضور دو داور غیر بومی نیز ارزیابی میشوند که تاکنون ۴۳ کارآفرین برتر استانی و ۱۰ کارآفرین برتر کشوری داریم.
وی عنوان کرد: متأسفانه به علت اینکه از شرکت کنندگان حمایتهای مالی و حتی معنوی مناسبی نداشتهایم با سیر نزولی ثبت نام کنندگان در جشنوارههای اخیر مواجه هستیم. امیدوارم هر چه سریعتر بتوانیم این مشکل را حل کنیم و افراد را برای معرفی شدن تشویق کنیم تا بتوانیم از تجارب آنها در عرصههای مختلف اقتصادی بهره ببریم.
متقاضیان میتوانند برای نام نویسی به سامانه جشنواره کارآفرینان برتر به آدرس karafarinanebartar.ir یا karafarinanebartar.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
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