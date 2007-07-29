شمیشیر بازان کشور به اردوی انتخابی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ششمین دوره اردوی آمادگی تیم ملی شمشیربازی بزرگسالان کشور برای حضور قدرتمند در مسابقات انتخابی المپیک 2008 پکن و مسابقات قهرمانی آسیا از فردا، هشت مرداد ماه در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره در سالن شهید کلاه دوز واقع در ضلع شمالی مجموعه ورزشی شهید شیرودی آغاز خواهد شد.

این اردو به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت و در روز سه شنبه نهم مرداد ما در اسلحه اپه، روز چهارشنبه 10 مرداد ماه در اسلحه اپه و فلوره و در روز 11 مرداد ماه در رشته اسلحه سابر مسابقات انتخاب تیم ملی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا برگزار خواهد شد.