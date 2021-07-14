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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۲۰

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان:

۵۰ درصد آموزش های فنی و حرفه ای در کردستان به بانوان ارائه می شود

۵۰ درصد آموزش های فنی و حرفه ای در کردستان به بانوان ارائه می شود

سنندج-مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان گفت: در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای ۵۰ درصد از آموزش‌های مربوط به بانوان است و ۲۴ درصد از بانوانی که آموزش می‌بینند جزء زنان سرپرست خانوار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمیل احمدی روز چهارشنبه در نشست تخصصی ارتقا فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، اظهار کرد: نقش مادر در خانواده مانند ستون است و از شکنندگی خانواده و به انحراف رفتن آن جلوگیری می‌کند.

وی به آموزش‌های مهارتی و نقش زنان در توانمندسازی اشاره کرد و افزود: امروز در جامعه بشری کسی که مهارت داشته باشد دارای جایگاه و منزلت اجتماعی است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان، بیان کرد: در بحث مهارت‌آموزی طبق آخرین اطلاعات در کشورهای توسعه‌یافته ازجمله کشور سوئیس ۷۰ درصد توسعه اقتصادی بر مبنای آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای است درواقع زمانی که ما آموزش‌ها را به‌درستی اجرا کنیم افراد نیز توانمند می‌شوند.

احمدی خاطرنشان کرد: آموزش‌های مهارتی را نباید تنها در بخش آموزش‌های سخت‌افزاری دید بلکه باید از یک سری آموزش‌های نرم افزاری استفاده کرد که مهارت‌های زندگی، اشتغال و دوره‌های کارآفرینی را شامل می‌شود.

وی فرصت‌های کارآفرینی را یکی از ویژگی‌هایی دانست که مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را برای افراد ایجاد می‌کند.

احمدی گفت: فرصت‌های کارآفرینی این مهارت را در فرد ایجاد می‌کند که بتواند از این فرصت‌ها در ورود به بازار استفاده کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان، اظهار کرد: مزیتی که آموزش‌های مهارتی دارد این است که ذهن و جسم افراد را به‌صورت هم‌زمان درگیر کرده و آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد.

احمدی اعلام کرد: هم اکنون در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای ۵۰ درصد از آموزش‌های مربوط به بانوان است و ۲۴ درصد از بانوانی که آموزش می‌بینند جز زنان سرپرست خانوار هستند.

وی افزود: افرادی که مهارت‌آموزی دارند از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند و نمونه عینی این مهم نیز عدم بازگشت به زندان توسط زندانیانی است که این آموزش‌ها را فراگرفته و برای خود بعد از رهایی کسب‌وکار راه‌اندازی کرده‌اند

کد مطلب 5258021

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