۵۰ درصد آموزش های فنی و حرفه ای در کردستان به بانوان ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمیل احمدی روز چهارشنبه در نشست تخصصی ارتقا فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، اظهار کرد: نقش مادر در خانواده مانند ستون است و از شکنندگی خانواده و به انحراف رفتن آن جلوگیری می‌کند.

وی به آموزش‌های مهارتی و نقش زنان در توانمندسازی اشاره کرد و افزود: امروز در جامعه بشری کسی که مهارت داشته باشد دارای جایگاه و منزلت اجتماعی است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان، بیان کرد: در بحث مهارت‌آموزی طبق آخرین اطلاعات در کشورهای توسعه‌یافته ازجمله کشور سوئیس ۷۰ درصد توسعه اقتصادی بر مبنای آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای است درواقع زمانی که ما آموزش‌ها را به‌درستی اجرا کنیم افراد نیز توانمند می‌شوند.

احمدی خاطرنشان کرد: آموزش‌های مهارتی را نباید تنها در بخش آموزش‌های سخت‌افزاری دید بلکه باید از یک سری آموزش‌های نرم افزاری استفاده کرد که مهارت‌های زندگی، اشتغال و دوره‌های کارآفرینی را شامل می‌شود.

وی فرصت‌های کارآفرینی را یکی از ویژگی‌هایی دانست که مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را برای افراد ایجاد می‌کند.

احمدی گفت: فرصت‌های کارآفرینی این مهارت را در فرد ایجاد می‌کند که بتواند از این فرصت‌ها در ورود به بازار استفاده کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان، اظهار کرد: مزیتی که آموزش‌های مهارتی دارد این است که ذهن و جسم افراد را به‌صورت هم‌زمان درگیر کرده و آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد.

احمدی اعلام کرد: هم اکنون در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای ۵۰ درصد از آموزش‌های مربوط به بانوان است و ۲۴ درصد از بانوانی که آموزش می‌بینند جز زنان سرپرست خانوار هستند.

وی افزود: افرادی که مهارت‌آموزی دارند از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند و نمونه عینی این مهم نیز عدم بازگشت به زندان توسط زندانیانی است که این آموزش‌ها را فراگرفته و برای خود بعد از رهایی کسب‌وکار راه‌اندازی کرده‌اند