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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۶:۱۷

قتل‌عام ۷۱۰۰۰ شهروند عادی دستاورد ۲۰ سال اشغالگری آمریکا

قتل‌عام ۷۱۰۰۰ شهروند عادی دستاورد ۲۰ سال اشغالگری آمریکا

ستاد حقوق بشر ایران با انتشار توییتی قتل‌عام بیش از ۷۱۰۰۰ شهروند عادی و آوارگی حدود ۷ میلیون نفر را دستاورد ۲۰ سال اشغالگری آمریکا و هم پیمانانش در افعانستان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر ایران با انتشار توییتی به ۲۰ سال اشغالگری آمریکا و هم پیمانانش در افغانستان واکنش نشان داد و نوشت: دستاورد ۲۰ سال اشغالگری آمریکا و هم پیمانانش در افغانستان: کشته شدن بیش از ۷۱۰۰۰ شهروند عادی (بیش از ۳۰۰۰ زن و نزدیک ۸۰۰۰ کودک در ده سال اخیر کشته شدند) آوارگی و پناهندگی حدود ۷ میلیون نفر، رشد ۵۰ برابری تولید مواد مخدر و افزایش فقر مطلق به ۵۵ درصد.

قتل‌عام ۷۱۰۰۰ شهروند عادی دستاورد ۲۰ سال اشغالگری آمریکا


این در حالیست که از سال ۲۰۰۱ که این کشور به بهانه از بین بردن تروریسم به همراه ائتلافی نظامی به کشور افغانستان حمله کرد، فجایع انسانی، قحطی، و فعالیت شورشیان تنها بخشی از نتیجه حضور اشغالگران آمریکایی طی این ۲۰ سال بوده است.

کشتار هزاران غیرنظامی نشان‌دهنده ادعای دروغین آمریکا در طرفداری از حقوق بشر و سیاست‌های جنگ‌طلبانه این کشور در لشکرکشی به افغانستان است؛ پس از ۲۰ سال حضور نظامیان امریکایی و اروپایی در این کشور، شواهد و مستندات موجود از وخامت اوضاع مردم این کشور از جمله در بخش‌های امنیتی و مواد غذایی حکایت دارند، در حالی که آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به افغانستان لشکرکشی کرد، اما ناامنی بیشتر سهم مردم این کشور پس از این همه سال جنگ است.

کد مطلب 5258024

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