خبرگزاری مهر -گروه استانها: در حالی که مخاطرات کرونا در استان هر روز بیشتر میشود، ساده انگاری شهروندان خطرات جانی ناشی از این بیماری را نیز افزایش داده است.
بسیاری از افراد نسبت به توصیههای بهداشتی بی توجه هستند و احتمال افزایش شهرها با وضعیت قرمز در استان وجود دارد.
ویروسی که در سایه ساده انگاری وضعیت چهار شهرستان استان را قرمز کرده است، عادی انگاری فرش قرمزی را برای جولان بیشتر این ویروس پهن کرده و با وجود ویروس جهش یافته هندی، آمار مبتلایان و در پی آن جانباختگان افزایشی است.
روزها میگذرد و همچنان وضعیت کرونا در مهران قرمز است عدهای همچنان بیخیال موضوع هستند. یکی از شهروندان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقتی که اعلام میکنند که یک شهر وضعیت قرمز است، طبیعتاً باید مشاغل پرخطر تعطیل شوند و باید مراقب بود به خصوص در برابر این نوع کرونای دلتا که سرعت انتشار آن بسیار بالا است.
مهدی قاسمی افزود: بسیاری از بستگان ما هم اکنون در بیمارستان بستری هستند و با مرگ دست و پنجه نرم میکنند، از مسئولان درخواست میکنیم نظارت بیشتری بر تفرجگاهها و فضای سبز داشته باشند، همچنین از فروشگاههای مواد غذایی نظارت ویژه داشته باشند.
بیشترین بستریها مربوط به مهران است
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اولین بار است که میبینیم شهرستان مهران حجم بالایی از بستریها و مبتلایان کرونا را به خود اختصاص داده است.
جمیل صادقی فر افزود: تقریباً بیش از یک سوم کل بستریهای استان ایلام در هفته گذشته و نزدیک به یک چهارم کل مبتلایان استان در هفته گذشته مربوط به شهرستان مهران بوده است.
وی تصریح کرد: بر اساس آمار مبتلایان و بستریها، روزهای سختی را میتوان گفت در شهرستان مهران پشت سر میگذاریم چراکه گردش ویروس در این شهرستان بسیار بالا است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام ادامه داد: در شهرستان ایلام نیز به نظر میرسد رعایت پروتکلهای بهداشتی بسیار ضعیف است، با توجه به اینکه جمعیت اصلی استان در این شهرستان است، جای نگرانی زیادی وجود دارد.
صادقی فر اضافه کرد: مردم نباید فراموش کنند در کنار واکسیناسیون که یک راهبرد بسیار موثر در همه دنیا است، کماکان توصیه اصلی ما رعایت پروتکلهای بهداشتی است و افزایش استفاده از ماسک است.
وی عنوان کرد: با توجه به قدرت سرایت پذیری نوع دلتای ویروس کرونا انتظار داریم همه شهروندان نسبت به رعایت شیوه نامههای بهداشتی اهتمام لازم را داشته باشند.
نظارتها در مهران افزایش یافته است
فرماندار مهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس رنگ بندی تعیین شده، شهرستان مهران هم اکنون در وضعیت قرمز است و بر همین اساس محدودیتهای کرونانی در بخشهای مختلف شهرستان اجرایی میشود.
مجید کاکی افزود: محدودیتهای شبانه نیز همچنان در شهرستان مهران اعمال و بازدیدهای مستمر از ادارات و سطح شهر در حال انجام است.
خارج شدن چهار شهرستان استان از لیست شهرهای قرمز بدون همکاری مردم و توجه به هشدار مسئولان بهداشت و درمان امکان پذیر نیست، رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی مردم هم کادر درمان را خسته نمیکند و هم زودتر شاهد ریشه کن شدن این بیماری در کشور خواهیم بود.
باید توجه داشت کرونا همچنان در کمین است و سن و سال نمیشناسد، تنها راه مقابله با این ویروس رعایت شیوه نامههای بهداشتی و پرهیز از دورهمی ها است.
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