کشف ۱۱۶ قبضه سلاح شکاری و جنگی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیر لرستان اظهار داشت: به منظور بالا بردن ارتقای ضریب امنیت شهروندان در سطح استان، طرح حجمی و عملیات مشترک با محوریت معاونت عملیات و با حضور همه عوامل انتظامی، پلیس‌های تخصصی و شهرستان‌های تابعه به منظور کشف کالای قاچاق، مواد مخدر و جمع آوری سلاح و مهمات در نقاط آلوده و جرم خیز و محورهای مواصلاتی لرستان در چندین مرحله به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این طرح ۱۱۶ قبضه سلاح شکاری و جنگی و هزار و ۴۵۵ عدد انواع فشنگ کشف و ۳۲ نفر دستگیر شد.



فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: ضمن پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز بیش از ۳۰ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف و ۴۵ خرده فروش و معتاد متجاهر جمع آوری شدند.

سردار الهی در ادامه، کشف ۴۰۵ هزار و ۹۳۰ قلم انواع کالای قاچاق شامل سیگار و تنباکو، ماینر، لباس، خشکبار، قرص غیر مجاز، دام و… به ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال و توقیف ۱۲۱ دستگاه خودرو و موتورسیکلت را از نتایج دیگر این طرح عنوان کرد.