خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – سید مهدی موسوی*: کرمان دومین استان کشور از نظر سرعت شیوع کرونای دلتا در کشور است طبق آخرین آمار روز گذشته ۱۸۶ نفر و امروز ۱۹۹ نفر در بیمارستان‌های کرمان بستری شده‌اند و ۹۵ نفر طی ۱۰ روز گذشته فوت کرده‌اند، اکثر شهرستان‌های کرمان قرمز هستند و وضعیت در شرق و جنوب کرمان هر روز بدتر می‌شود.

اما وقتی گزارش‌ها و مصوبات ستاد مقابله با کرونا را با وضعیت فعلی شهر کرمان مقایسه می‌کنید نه تنها همخوانی وجود ندارد بلکه باعث تعجب می‌شود. هر چند روز اول شیوع کرونای هندی در کرمان، استاندار کرمان صراحتاً گفت که جان بر نان مقدم است اما بعد از چند روز همه چیز برعکس شد.

اصناف سطح اول و دوم طبق مجوزی که دارند می‌توانند تا ساعت ۲۰ فعالیت کنند که این مجوز در هیچ شهر قرمزی صادر نشده است از سوی دیگر در صنوف چه از سوی مردم و چه کسبه پروتکل‌ها رعایت نمی‌شود و مغازه‌ها و مراکز تجاری اکثراً تا ساعات انتهایی شب فعال هستند.

باشگاه‌های ورزشی، سالن‌های تفریحی، آرایشگاه‌ها و اغذیه فروشی‌ها و رستوران‌ها باز هستند و همه چیز طبق روال عادی در حال انجام است!

شهر مملو از مسافران دو استان درگیر با کرونا یعنی سیستان و بلوچستان و هرمزگان است، مناطق گردشگری و خوش آب و هوا نیز مملو از خوش نشین های این دو استان است و مسئولان استان در جلسات چنان از رعایت پروتکل‌ها سخن می‌گویند که گویی ویروس در استان کرمان کنترل شده است.

موج پنجم کرونا در کرمان هیچ شباهتی به موج‌های قبل ندارد و مسئولان هم اراده‌ای برای کنترل و اجرای دقیق پروتکل‌ها ندارند و نتیجه این مساله هم سیر صعودی شیوع کرونا در استان است.

۱۹۹، ۱۸۶، ۱۷۴، ۱۳۹، ۱۴۵، ۱۴۷، ۱۷۷ و ۱۴۸ آمار ابتلای کرونا طی ۸ روز گذشته است، همین الگو از دو هفته قبل تا کنون ادامه دارد، این در حالی است که تمام ظرفیت‌های درمانی کرمان برای ایجاد تخت‌های کرونایی اختصاص یافته اما به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در جنوب کرمان با وجود اختصاص ۹۰ درصدی ظرفیت‌های درمانی به بیماران کرونایی ۳۲۸ تخت اشغال است که طی یک سال اخیر بی سابقه بوده است و دیگر ظرفیت ایجاد تخت‌های کرونایی در این منطقه وجود ندارد.

شمال استان کرمان نیز وضعیت بهتری ندارد و در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم نیز وضعیت بحرانی است و در منطقه سیرجان وضعیت بهتر از سایر نقاط نیست.

در این شرایط مشخص نیست چرا اجرای پروتکل‌ها اینگونه رها شده و به سادگی در اکثر سالن‌های ورزشی و بدنسازی کرمان صدها نفر در اوج شیوع بیماری در حال ورزش کردن هستند، چرا بازارهای شلوغ کرمان با تراکم جمعیتی بالا باز هستند و به کار خود ادامه می‌دهند. چرا در بازار قدیم و پاساژهای کرمان از اجرای پروتکل‌ها فقط نصب چند تابلو عملی شده است.

نکته تأمل بر انگیز تر اینکه خروجی جلسات و گزارش‌هایی که داده می‌شود به گونه‌ای است که از مدیریت ارشد تا مدیران سطوح دیگر اجرایی تمام هم و غم خود را بر کنترل ویروسی گذاشته‌اند اما در عمل پروتکل‌ها فقط تا حدودی در ادارات دولتی انجام می‌شود.

در این میان باز هم باید به وظیفه شهروندی و رعایت پروتکل‌ها از سوی تک تک اعضا جامعه باز گشت و تاکید کرد که موج پنجم کرونا در استان کرمان تنها در صورتی کنترل می‌شود که همه ارکان جامعه در اجرای پروتکل‌ها کوشا باشند. استفاده از ماسک فاصله گذاری اجتماعی، در خانه ماندن، عدم حضور در مراسم‌های پر جمعیت تنها راه مقابله با کروناست.

باید منتظر بود و دید مسئولان در قبال بلند تر شدن موج‌های بستری‌های روزانه کرونا در کرمان همچنان مماشات می‌کنند یا در اجرای قوانین راهکارهای سختگیرانه را پیش خواهند گرفت.

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