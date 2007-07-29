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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۴۷

سریال "شیخ اشراق" تولید می‌شود

از سوی صدا و سیمای استان زنجان سریال تلوزیونی "شیخ اشراق" تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این سریال به کارگردانی و تهیه کنندگی محمد دهقان از سوی صدا و سیمای استان زنجان در حال تولید است.

این سریال در 6 قسمت تنظیم شده است و در نظر است در این سریال از کودکی تا زمان مرگ شیخ اشراق به صورت نمایشی تهیه شود.

از آنجایی که شیخ اشراق در سهرورد زنجان به دنیا آمده است صدا و سیمای مرکز زنجان درصدد تهیه این سریال برآمده است.

همچنین بنیاد فارابی در نظر دارد بر اساس داستان "قلندر و قلعه" تالیف دکتر یحیی یثربی که به زندگی و آرای فلسفی و حکمی شیخ شهید اشراق سهرودی می پردازد فیلمی تهیه کند.

تاکنون صدا و سیما درباره زندگی‌های ابن سینا و ملاصدرا دو سریال تهیه کرده است.

کد مطلب 525808

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