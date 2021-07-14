واگذاری ۶ هزار معدن متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون امور معادن وزارت صمت بخشنامه توقف واگذاری ۶ هزار معدن غیرفعال کشور را به سازمانهای صمت استان‌ها ابلاغ کرد.

بر این اساس، مزایده ۶ هزار محدوده و معدن غیر فعال کشور که با دستور وزارت صمت در اردیبهشت ماه امسال اعلام و طی مراسمی از آن رونمایی شده بود که با دستور اسداله کشاورز معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مراحل واگذاری و اعلام نتایج آن ممنوع اعلام شد.

در ابلاغیه اسداله کشاورز خطاب به رؤسای سازمان‌های صمت ۳۱ استان و جنوب کرمان آمده است: مقتضی است نظر به برگزاری مزایده عمومی محدوده‌ها و معادن، ضمن توقف مراحل واگذاری در هر مرحله و سطوح از اعلام نتایج پرهیز نمائید.

این در حالی است که وزیر صمت چندی پیش در آئین رونمایی از طرح آزادسازی شش‌هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور (آغاز اجرای بزرگترین مزایده ملی کشور)، اعلام کرده بود: واگذاری معادن حبس شده از طریق مزایده عمومی به افراد دارای اهلیت و صلاحیت، جهش صنعتی و معدنی در کشور به وجود خواهد آورد.

گفتنی است؛ معاون قضائی دادستان کل کشور پانزدهم تیر معاون قضائی دادستانی کل کشور از صدور بخشنامه به دادستانی‌ها استان‌های سراسر کشور برای ممانعت از مزایده گذاشتن معادن از سوی دولت کنونی خبر داد.