۹ شهر اصفهان در وضعیت قرمز کرونا/۹ شهر در وضعیت نارنجی ثبت شد

آرش نجیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان اظهار داشت: روند شیوع این بیماری صعودی است و اغلب موارد مثبت شناسایی شده بیماری کروتا از نوع دلتا است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بر اساس جدیدترین رنگ‌بندی وزارت بهداشت ۹ شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز کرونا ثبت شده است، ادامه داد: شهرستان‌های اصفهان، خمینی‌شهر، شهرضا، لنجان، نائین، نطنز، آران و بیدگل، اردستان و کاشان در وضعیت قرمز ثبت شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه ۹ شهرستان شاهین شهر و میمه، نجف آباد، فریدن، فلاورجان، گلپایگان، سمیرم، برخوار، تیران و کرون و مبارکه در وضعیت نارنجی هستند، ادامه داد: شهرستان‌های چادگان، فریدونشهر، دهاقان، خوانسار، خور و بیابانک و بوئین میاندشت نیز در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ شهرستانی در استان اصفهان در وضعیت زرد و یا سفید کرونا نیست، افزود: ظرفیت بیمارستان‌های ریفرال کرونا در حال پر شدن است و پیش بینی‌ها نیز بیانگر افزایش تعداد بیماران بستری طی روزهای آینده است.