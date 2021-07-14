دنبال تغییر نسل مدیران فوتبالی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در نشستی که امروز میان شهاب‌الدین عزیزی خادم و حسن کامرانی‌فر برگزار شد، علاوه بر اهدای حکم سرپرست دبیرکلی از سوی رئیس فدراسیون به کامرانی‌فر، عزیزی خادم به نکاتی اشاره کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در این نشست گفت: رفتار فدراسیون باید مبتنی بر کارآمدی باشد. اولین گام نیز پرهیز از ناکارآمدی است و قدم به قدم افراد کارآمد در بدنه فوتبال جذب خواهند شد. به دنبال تغییر در بدنه مدیریتی فدراسیون هستیم تا تغییر نسل مدیران فوتبالی را ایجاد کنیم.

عزیزی خادم ضمن تقدیر مجدد از زحمات منصور قنبرزاده اظهار داشت: با وجود اینکه قنبرزاده دوران کوتاهی در این سمت حضور داشت، اما کمک شایانی به ما کرد. البته وی همچنان به‌عنوان مشاور در کنار ما در فدراسیون خواهد بود.