سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح فوق‌العاده ترخیص خودروهای رسوبی در پارکینگ‌های استان اصفهان اظهار داشت: این طرح شامل خودروهایی که با دستور قضائی، انتظامی و یا به علت تصادف توقیف شده‌اند، نمی‌شود و مربوط به خودروهای توقیفی سال ۹۹ و قبل از آن است.

وی تصریح کرد: همچنین خودروهای فرسوده و فاقد سابقه شماره گذاری مشمول این طرح نیست.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه متقاضیان برای ثبت درخواست خود در این زمینه باید به دفاتر پلیس به علاوه ۱۰ در سراسر استان مراجعه کنند، ابراز داشت: امکان پرداخت اقساطی جرایم معوقه نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه هزینه پارکینگ هنگام ترخیص خودروها به نرخ سال ۹۴ محاسبه خواهد شد، اضافه کرد: زمان این طرح محدود است شهروندان از این فرصت برای ترخیص اقدام کنند.