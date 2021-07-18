محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اقدامات لازم از سوی دولت سیزدهم برای تحقق شعار عدالت‌محوری، اظهار داشت: در ادبیات خیلی می‌توان در مورد عدالت سخن گفت اما پیاده سازی و تحقق آن سخت است. اگر به دنبال برقراری عدالت باشیم تا هر چیزی سر جای خود قرار گیرد باید میان عدالت و تساوی تفاوت قائل باشیم. برای مثال اگر کسی پس از سی سال تخصصی به دست آورده است نباید انتظار داشته باشیم حقوقش با فردی که در خانه خورده و خوابیده و هیچ فعالیتی نداشته، یکی باشد.

وی عنوان کرد: مهم این است که پول تکاثر و ثروت جمع نشود و برای این کار و به عنوان مثال در ابتدا آقای رئیسی اعلام کند مدیرانش حق مدیریت بالایی نمی گیرند زیرا حق مدیریت تعریف مبهمی دارد و به همین بهانه به مدیریت به عنوان طعمه نگاه می شود. اگر واقعا کسی خادم باشد و بخواهد برای کشور کار کند، در مدیریت اجرایی برای اینکه با هم مسابقه ندهند و یکدیگر را طرد نکنند تا یک صندلی را بگیرند، خود را در چهار سال وقف می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم افزود: موضوع دیگر برای تحقق عدالت این است که بحث مالیات بر دارایی و ثروت فرد به صورت شفاف اجرایی شود. این امر اگر نیازمند قانون است مجلس قانونش را تصویب کند و اگر نیازمند اجرا است، قوه مجریه به جد دنبال آن باشد. اگر قرار است عدالت تحقق پیدا کند حتما باید مالیات بر ثروت و عایدات تبیین شود.

سلیمانی اجرای عدالت را نیازمند اطلاعات دانست و تاکید کرد: اطلاعات نیز نیازمند فناوری اطلاعات است لذا اگر دولت واقعا به دنبال اجرای عدالت باشد باید در حوزه تجارت، معاملات، ثروت، مالکیت‌ها، زمین، خرید و فروش‌ها و ... اطلاعات داشته باشد. در این زمینه تعلل می شود و زمانی که در مجلس بودم می دیدم متاسفانه خیلی ها پول خرج می کنند که این شبکه های اطلاعاتی راه نیافتد. عمده کسانی که مخالف شبکه گسترده اطلاعاتی جامع در کشور هستند شامل بانک ها، شبکه های خصوصی رانت خوار و ستادهایی که با بیل مکانیکی پول جمع می کنند، هستند.

وی اضافه کرد: سوال این است که آیا دولت می تواند اینها را کنترل و با اینها مبارزه کند؟ آیا اینها چرخ دولت را پنچر نخواهند کرد؟ مطمئنا کار دولتی که به دنبال اجرای عدالت است، سخت و پیچیده است و ستادها و انسان های گردن کلفت نمی گذارند دولت و رئیس‌جمهوری در راستای تحقق عدالت گام بردارد.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم خاطرنشان کرد: عدالت متن قانون و متن اسلام، خواست مردم و مطالبه رهبری است اما در مقام اجرای آن موانع زیادی وجود دارد زیرا این غول ها بسیار قدرتمند هستند.‌ برای مثال شهرداری که وضعیت اقتصادی بهتری به نسبت یک وزیر دارد می آید زیر چتر عدالت قرار گیرد؟ بعید می‌دانم که بتوان چنین مصداقی مطرح کرد که این کار را انجام داده باشد یا اعتقادی به اجرای آن داشته باشد.

سلیمانی بیان کرد: به هر حال تحقق عدالت موضوع پیچیده و خطرناکی است و هر دولتی که شعار آن را می دهد باید منتظر تبعات آن باشد. امثال طبری‌ها مگر می‌گذارند عدالت اجرا شود؟ اگر آقای رئیسی وزرای عدالت محوری که خود را وقف مردم کنند و هیچ فعالیت اقتصادی شخصی انجام ندهند و پای کار مردم باشند را انتخاب کند گوشه هایی از عدالت اجرا خواهد شد و مردم مزه آن را خواهند چشید.

وی با تاکید بر اینکه تحقق عدالت کار بزرگی است و در عین حال باید اجرا شود اما مرد میدان می خواهد، گفت: مگر رسانه ها می گذارند آدم عدالت محوری در وزارتخانه ای اجرای عدالت کند؟ او را بدبخت می کنند، بیچاره می کنند زیرا آنها معیشتشان دست آن آدم ها است. در مجلس نهم و دولت های مختلف کسانی را می شناسم که وقتی از آزادی سخن می گویند گلوی خود را پاره می کنند اما در مقام اجرا دیکتاتورتر از آنها وجود نخواهد داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم ادامه داد: آقای روحانی هر روز صحبت می کند و می گوید وضع مردم خوب است اما بسیاری از رسانه ها سکوت می کنند. مگر آقای روحانی نگفت جیب مردم تورم را تعیین می کند؟ جیب مردم تورم را بالای ۶۰ درصد اعلام می کند اما بانک مرکزی خواب است و دارند جا می اندازند که تورم زیر ۲۰ درصد است.

سلیمانی در پایان تصریح کرد: به هر حال پرچم اجرای عدالت باید دست قوه قضاییه باشد و باید هر مسئولی که به دنبال اجرای عدالت بود میدان برایش باز شود و به او فرصت داده شود تا به دنبال عدالت و اجرای آن برود. نمی دانم آقای اژه ای خودش را برای اجرای عدالت آماده کرده یا نه اما آقای رئیسی خودش را آماده کرده بود.