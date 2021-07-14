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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۲۶

با صدور پیامی؛

رئیس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین انتخاب رئیسی را تبریک گفت

رئیس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین انتخاب رئیسی را تبریک گفت

رئیس شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین، با ارسال پیامی خطاب به رئیس‌جمهور منتخب، پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، «میلوراد دودیک» رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین، با ارسال پیامی خطاب به حجت الاسلام رئیسی، رئیس جمهور منتخب، پیروزی ایشان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را تبریک و تهنیت گفته است و برای ایشان در سمت جدید آرزوی موفقیت کرده است.

رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین در پیام خود افزوده است: معتقدم روابط خوب و دوستانه بین بوسنی و هرزگوین و جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری جنابعالی گسترش خواهد یافت و این روابط از هر جهت به نفع شهروندان دو کشور و به نفع صلح و ثبات در جهان خواهد بود.

کد مطلب 5258121

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