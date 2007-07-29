تجهیز و ساماندهی کتابخانه های مناطق 10 و 12 تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، سرپرست امور کتاب و کتابخانه ها ، ضمن بیان این مطلب گفت : پس از تجهیز کتابخانه های مناطق 2 و 4 و 11 طی ماه گذشته ، اقلام و امکانات مورد نیاز کتابخانه های مناطق 3 و 18 نیز تامین و در اختیار مراکز گذاشته شد .

حیدر کلهری افزود: " 13 کتابخانه تجهیز شده با 158 هزار و 783 جلد کتاب، پذیرای 21 هزار و 973 نفر عضو فعال هستند که بهبود امکانات و شرایط قرائت خانه ها و افزایش کتابها در فصل تابستان ، بر تعداد مخاطبان آنها افزوده است ."

وی در ادامه ، افزایش سرانه عضو گیری و ارتقاء کیفیت کتابخانه ها را از اهداف اجرای طرح برشمرد و افزود : " در حال حاضر 180 هزار نفر عضو فعال کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هستند و پیش بینی می شود با اجرای فاز نخست ، این آمار به 200 هزار نفر افزایش یابد " .

شایان ذکر است ، کتابخانه های هدی وعطار نیشابوری در منطقه 10 و همچنین کتابخانه های آیت الله طالقانی ، فردوسی ، خواجوی کرمانی و آیت الله ایروانی در منطقه 12 از مراکز تحت پوشش سازمان فرهنگی هنری ، پذیرای شهروندان تهرانی هستند .